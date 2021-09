„Fuks 2”. Maciej Musiał zastąpił Macieja Stuhra. O czym opowie druga część filmu?

„Fuks” opowiadał historię młodego chłopaka, który zamierza zemścić się na biznesmenie o podejrzanej reputacji. W jego przebiegłym planie pomaga mu sekretarka mężczyzny, ale na ich trop wpada policja.

Maciej Musiał o roli w „Fuksie 2”: Czuję presję

Maciej Musiał cieszy się, że to właśnie jemu powierzono główną rolę w kontynuacji kultowego filmu, ale zdaje sobie sprawę, że to nie jest łatwe wyzwanie, bo Maciej Stuhr i twórcy pierwszej części „Fuksa” postawili wysoko poprzeczkę. – Film jest legendarny, więc trochę czuję presję, ale staram się wyluzować – powiedział Musiał w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle. Jego bohater szuka szczęścia, ale nie w biznesie, a miłości i to za pomocą aplikacji Tinder.

Głównym bohaterem filmu jest Maciek, syn Aleksa (Maciej Stuhr). Szybko okazuje się, że chłopak odziedziczył po ojcu nie tylko brawurowy charakter, ale i skłonności do wpadania w tarapaty. Za sprawą dwóch kobiet, Maciek zostaje wciągnięty w grę, w której stawką jest miłość i wielkie pieniądze. Musiał podkreśla, że w tej historii to kobiety rozdają karty, a mężczyźni muszą wiele zrobić, by za nimi nadążyć. Na ekranie Stuhrowi i Musiałowi partnerują Katarzyna Sawczuk, Paulina Gałązka i Sonia Bohosiewicz. Na plan powraca również Janusz Gajos, który, podobnie, jak w pierwszej części wcieli się w policjanta. Premiera planowana jest na przyszły rok.

Czytaj też:

Uma Thurman opowiedziała o aborcji. To była najtrudniejsza decyzja w jej życiu