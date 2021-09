„Daily Mail” pisze o Dodzie. Gwiazda wyprzedała w 30 sekund części swojego ciała. O co chodzi?

Dorota Rabczewska zdecydowała się zeskanować całe swoje ciało w 3D i sprzedawać poszczególne jego elementy. Okazuje się, że tokeny NFT z częściami ciała Dody wyprzedały się w zaledwie 30 sekund.

Co to jest token NFT?

– Zrobiłam jako pierwsza na świecie skan 3D, który razem z Fanadise podzieliliśmy na ponad 400 części i te części będą sprzedawane w formie NFT, co oznacza, że będziecie właścicielami mnie – zapowiadała całą akcję w mediach społecznościowych. Czym są tokeny NFT? NFT to wyjątkowy zasób cyfrowy, który nie ma takiego samego odpowiednika. Każdy token NFT jest różny, ma unikalną wartość i nie można go skopiować, ani przenieść bez zgody właściciela. Największą popularnością cieszą się dzieła sztuki i memy, ale mogą to być również piosenki, grafiki, czy gry.

Doda sprzedała w 30 sekund części swojego ciała

Doda, jako pierwsza osoba na świecie wystawiła na aukcji swoje ciało. Kupując jakąś część ciała wokalistki, stajemy się jedynym i niezbywalnym posiadaczem wirtualnego fragmentu Dody. Pierwszy zestaw tokenów z 30 fragmentami ciała gwiazdy wyprzedał się w 30 sekund, co odnotował popularny dziennik „Daily Mail”, zamieszczając informację o aukcji i sukcesie polskiej piosenkarki. „Doda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych piosenkarek w Polsce, a CNN uznała ją za jedną z dziesięciu najsłynniejszych Polaków w historii” – napisał „Daily Mail”. Pierwsza partia fragmentów ciała gwiazdy miała cenę wywoławczą około 750 złotych, kolejne mają być droższe.

Czytaj też:

„Fuks 2”. Maciej Musiał zastąpił Macieja Stuhra. O czym opowie druga część filmu?