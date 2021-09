Najbardziej wyczekiwane seriale i filmy 2021 roku. Mamy dla was listę premier

Już jutro na ekranach polskich kin zadebiutuje film „Żeby nie było śladów” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, opowiadający o sprawie Grzegorza Przemyka. Z polskich propozycji, w listopadzie na dużych ekranach będziemy mogli obejrzeć „Bo we mnie jest seks”, opowiadający o legendarnej polskiej aktorce i piosenkarce Kalinie Jędrusik. Nieco wcześniej, bo już w październiku, Wojciech Smarzowski zadebiutuje ze swoim nowym „Weselem”.

Ciekawie będzie też jeżeli chodzi o zagraniczne propozycje. W październiku na Showmax zadebiutuje prequel serialu „Rodzina Soprano”, w którym rolę młodszej wersji Tony'ego Soprano, wciela się Michael Gandolfini (syn słynnego odtwórcy tej roli Jamesa Gandolfiniego). W końcu obejrzeć będziemy mogli nowego Bonda, czyli „Nie czas umierać”. W kinach także zadebiutują niebawem „Ostatni pojedynek” Ridleya Scotta ze świetną obsadą (Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer), „Diuna” Denisa Villeneuve'a, w której zagrali między innymi Timothee Chalamet i Zendaya, czy „Eternals” w reżyserii Chloe Zhao, zdobywczyni Oscara za „Nomadland” w 2021 roku. W listopadzie zobaczymy też nowy film Wesa Andersona „Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” i „House of Gucci” Ridleya Scotta z Lady Gagą w głównej roli Patrizii Reggiani.

Końcówka 2021 roku przyniesie nam po latach wyczekiwaną, nową część „Matrixa”, podobnie jak i kontynuację „Seksu w wielkim mieście” czyli „And Just Like That..”.. Na Netfliksie z kolei pojawi się nowa produkcja Adama McKaya „Nie patrz w górę”, w której zagrali między innymi Jennifer Lawrence, Meryl Streep i Leonardo DiCaprio.

„Żeby nie było śladów”, reż. Jan P. Matuszyński – 24 września



Polska, 1983 roku. W kraju wciąż obowiązuje, mimo zawieszenia, wprowadzony przez komunistyczne władze stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. Przemyk umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania.



„Nie czas umierać”, reż. Cary Joji Fukunaga – premiera 1 października



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Wesele”, reż. Wojciech Smarzowski – premiera 8 października



Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna.



„The Last Duel” (pol. „Ostatni pojedynek”), reż. Ridley Scott – premiera 15 października



Historia rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji. Śledzimy losy francuskiego rycerza Jeanie de Carrougesie (Matt Damon), który wracając z wojny w Szkocji, odkrywa, że jego żona Marguerite (Jodie Comer) oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa (Adam Driver) o gwałt. Nikt nie wierzy kobiecie. Rycerz prosi o audiencję u króla Francji Karola VI. Ten, za radą swoich doradców, proponuje rozstrzygniecie sporu przez jeden z ostatnich prawnie usankcjonowanych pojedynków na śmierć i życie we Francji.



„Halloween zabija”, reż. David Gordon Green – premiera 22 października



Laurie wierzy że pokonała swojego prześladowcę, jednak okazuje się jednak że jej gehenna wcale się nie skończyła.



„Diuna”, reż. Denis Villeneuve – premiera 22 października



„Diuna” jest ekranizacją powieści Franka Herberta o tym samym tytule, która odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Na całym świecie sprzedano ją w ponad 20 milionach egzemplarzy. Po raz pierwszy w Polsce „Diuna” pojawiła się w 1985 roku. Dzieło Herberta to jedna z najpopularniejszych książek science fiction an świecie. Pustynna planeta Araksis, zwana Diuną, jest źródłem najcenniejszej substancji we Wszechświecie, umożliwiającej nawigatorom statków kosmicznych manipulowanie przestrzenią i zaglądanie w nurt upływającego czasu. Ten, kto włada Araksis, trzyma w swoich rękach klucz do Cesarstwa i Wszechświata. Diuna staje się centrum wydarzeń zmieniających oblicze przestrzeni opanowanej przez ludzi.



„Poroże” (ang. „Antlers”), reż. Scott Cooper – premiera 29 października



Nauczycielka i jej brat odkrywają, że jeden z uczniów skrywa sekret, który niesie za sobą przerażające konsekwencje.



„Wszyscy święci New Jersey” (ang. „The Many Saints Of Newark”), reż. Alan Taylor – 29 października



Prequel serialu „Rodzina Soprano”, wyreżyserowany na podstawie scenariusza napisanego przez twórców „Rodziny Soprano” Davida Chase'a oraz Lawrence'a Konnera. Główną rolę w „The Many Saints of Newark”, młodszej wersji Tony'ego Soprano, w którego wcielał się James Gandolfini, zagrał jego syn Michael Gandolfini. W filmie zagrali też: Alessandro Nivola (Dickie Moltisanti), Billy Magnussen (Paulie Walnuts), Corey Stoll (Junior Soprano) i John Magaro (Silvio Dante). W obsadzie znaleźli się również: Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Michaela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta i Vera Farmiga. „The Many Saints of Newark” ma opowiadać o młodości Tony'ego Soprano i życiu w Newark w latach 60. XX wieku. Ważnym aspektem ma być w tym przypadku kontekst rasowy i wybuchające na tym tle zamieszki. Chase ujawnił też, że istotne role odegrają w filmie ojciec Tony'ego – Johnny Boy oraz jego wujek – Junior Soprano.



„Eternals”, reż. Chloé Zhao – premiera 5 listopada



Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.



„Dexter: New Blood” (pol. „Dexter: Nowa krew”) – premiera 7 listopada



Akcja „Dexter New Blood” rozgrywa się 10 lat po znanych wydarzeniach, jednak teraz główny bohater żyje pod fikcyjnym nazwiskiem w miasteczku Iron Lake w stanie Nowy Jork. Nie może on jednak do końca cieszyć się nowym życiem, ponieważ powraca jego Mroczny Pasażer, który w dodatku może zaskoczyć fanów serii.



„Bo we mnie jest seks”, reż. Katarzyna Klimkiewicz – premiera 12 listopada



Kalina Jędrusik – zjawiskowa aktorka i piosenkarka. Ma opinię naczelnej skandalistki i seksbomby PRL, polskiej Marilyn Monroe, a przecież największy skandal dopiero się zacznie...



„Pogromcy duchów: Dziedzictwo”, reż. Jason Reitman – premiera 19 listopada



Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przyjeżdżają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z oryginalnymi Pogromcami Duchów i sekretną spuścizną pozostawioną przez ich dziadka.



„Bhool Bhulaiyaa 2”, reż. Anees Bazmee i Farhad Samji – 19 listopada



Kontynuacja kultowej komedii z 2007 roku, którego tematem była historia maharadży, który przybywa z żoną do swojego nawiedzonego pałacu. Tajemnica tego miejsca była wyjaśniana i rozwiązywana w dwojaki sposób. Opętanie przez ducha zwalczały mantry kapłana hinduskiego, a rozdwojenie osobowości leczył psychiatra (Akshay Kumar).



„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” (ang. „The French Dispatch”), reż. Wes Anderson – premiera 19 listopada



List miłosny do dziennikarzy, osadzony w placówce redakcji amerykańskiej gazety w fikcyjnym francuskim mieście w XX wieku, które ożywia zbiór opowiadań publikowanych w „The French Dispatch Magazine”.



„House of Gucci”, reż. Ridley Scott – 26 listopada



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



„Dziewczyny z Dubaju”, reż. Maria Sadowska – premiera 26 listopada



Młoda ambitna dziewczyna od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.



„Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”, reż. Johannes Roberts – premiera 3 grudnia



Produkcja będzie początkiem nowej serii. Ma być wierną adaptacją gier, których akcja ma miejsce w fikcyjnym mieście w USA Raccoon City, gdzie czwórka bohaterów musi chronić miasto przed różnymi zagrożeniami. Seria jest uznawana za jedną z najlepszych gier komputerowych w historii. Sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy gry.



„West Side Story”, reż. Steven Spielberg – premiera 10 grudnia



Słynny broadwayowski musical powraca w nowej odsłonie i w reżyserii samego Stevena Spielberga. Zdobywca Oscara zabiera widzów w podróż w czasie do roku 1957 i pozwala ponownie odkryć uroki młodzieńczej miłości, a także poczuć dreszczyk emocji towarzyszący rywalizacji nowojorskich gangów ulicznych.



„Spider-Man: Bez drogi do domu” (ang. „Spider-Man: No Way Home”), reż. Jon Watts – premiera 17 grudnia



Peter Parker będzie chciał zrobić wszystko, by zachować w tajemnicy swoją tożsamość jako Spider-Mana. W tym celu uda się po pomoc do Doktora Strange'a i poprosi go o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość.



„King's Man: Pierwsza misja”, reż. Matthew Vaughn – premiera 22 grudnia



Najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii spiskują, by wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony ludzi. Tylko jeden człowiek może ich powstrzymać, o ile zdąży… Oto opowieść o pierwszej na świecie niezależnej, działającej w pełnej tajemnicy agencji wywiadowczej.



„Sherlock Holmes 3”, reż. Dexter Fletcher – premiera 22 grudnia



Opis filmu nie został jeszcze udostępniony przez twórców.



„Matrix: Zmartwychwstania”, reż. Lana Wachowski – premiera 22 grudnia



O kontynuacji popularnej serii wiemy tyle, co zobaczyliśmy nam zwiastunie. Neo (Keanu Reeves) jest na sesji z terapeutą (w tej roli Neil Patrick Harris). Podobnie, jak w pierwszej połowie filmu z 1999 roku, przebywa w „zwykłym” świecie i omawia wspomnienia ze snów, które zawierają wydarzenia ze wszystkich trzech dotychczasowych filmów. Później spotyka się następnie z Trinity (Carrie-Ann Moss) w kawiarni, a duet zdaje się znać. Później następuje sekwencja scen, w tym jedna z młodszą wersją Morfeusza, w którego wcielał się w poprzednich częściach Laurence Fishburne. Nie zabrakło także typowych dla „Matrixa” scen akcji pełnych akrobatycznych popisów.



„The Book of Boba Fett” – oczekiwana premiera – grudzień 2021



Amerykański serial telewizyjny, osadzony w świecie „Gwiezdnych wojen”, będący spin-offem serialu „The Mandalorian”. Producentami wykonawczymi są Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez oraz Kathleen Kennedy.



„And Just Like That...” – oczekiwana premiera w 2021 roku



Kontynuacja kultowego „Seksu w wielkim mieście”. Carrie, Miranda i Charlotte mierzą się z trudami miłości i życia po pięćdziesiątce.



„Nie patrz w górę”, reż. Adam McKay – premiera 24 grudnia



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się tym nie przejmuje. Okazuje się, że próba ostrzeżenia ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dr. Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w rozrywkowym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?

