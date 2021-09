Linda Evangelista została oszpecona. Supermodelka szczerze wyznaje: Już nie wyglądam jak ja

Linda Evangelista

Linda Evangelista rozpoczęła karierę w modelingu w latach 80. Była muzą fotografa Stevena Meisela, 24-krotnie pojawiła się na okładce włoskiej edycji „Vogue'a” i współpracowała z największymi domami mody na świecie. Jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych modelek wszech czasów.

Szczere wyznanie modelki

Od 2014 roku Evangelista dzieli się swoim życiem z licznym gronem fanów na Instagramie. Nie zdarza się jednak często, że zamieszcza swoje teraźniejsze zdjęcia, a jeżeli już to robi, są one lekko zamazane lub ma na nich zakrytą część twarzy i ciało. Fani modelki od lat zachodzili w głowę, dlaczego Evangelista nie kontynuuje swojej kariery w modelingu, podobnie jak jej koleżanki po fachu. Teraz, w szczerym wpisie, 56-latka wyznała, dlaczego porzuciła swoją pasję.

„Zdecydowałam się na to wyznanie, które trzymałam dla siebie przez ponad pięć lat i przez które cierpiałam. Moi fani zastanawiali się, dlaczego nie pracowałem, podczas gdy kariery moich koleżanek kwitły. Powodem jest to, że zostałam brutalnie oszpecona przez zabieg, którego działanie było przeciwne do zamierzonego. Poziom tkanki tłuszczowej zwiększył się, a nie zmniejszył. Zabieg nieodwracalnie zdeformował moje ciało i nawet po przejściu dwóch bolesnych, nieudanych operacji korekcyjnych, zostałam, jak opisują media – »nie do poznania«” – czytamy.

„Już nie wyglądam jak ja”

Zabieg miał polegać na tym, że tkanka tłuszczowa z danych partii ciała zostaje usunięta przy pomocy bardzo niskiej temperatury. Następnie komórki obumierają i są wydalane przez organizm. W niektórych przypadkach – tak jak u Evangelisty – dochodzi jednak do powikłań. Objawiają się one nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej.

„To nie tylko zniszczyło moje życie, ale wpędziło mnie w głęboką depresję, smutek i nienawiść do samej siebie. Przez to stałam się samotniczką. Chcę iść wreszcie do przodu, aby pozbyć się wstydu i opowiedzieć moją historię. Jestem już tak bardzo zmęczona życiem w ten sposób. Chciałbym wyjść z domu z podniesioną głową, mimo, że już nie wyglądam jak ja” – wyznała modelka.

