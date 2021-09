„Doom Patrol” powraca z nowym sezonem. Pierwsze trzy odcinki są już dostępne

Grupa Doom Patrol

„Doom Patrol” to serial oparty na popularnym komiksie, przedstawiający perypetie nietypowej grupy superbohaterów DC Universe. Produkcja śledzi losy grupy Doom Patrol, w skład której wchodzą: Robotman aka Clifford „Cliff” Steele, Negative Man aka Larry Trainor, Elasti-Woman aka Rita Farr oraz Crazy Jane. Każdy z nich przeżył straszny wypadek, który spowodował okaleczenia i oszpecenia, ale dał również nadludzkie zdolności.

O czym będzie 3. sezon serialu?

3. sezon rozpoczyna się konfrontacją Dorothy (Abi Monterey) z Candlemakerem, co prowadzi do druzgocących następstw. Doom Patrol znajduje się na rozdrożu i każdy z jego członków walczy o swoją tożsamość i przyszłość. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Madame Rouge (Michelle Gomez) przybywa wehikułem czasu z bardzo konkretną misją… gdyby tylko jeszcze o tym pamiętała.

Obsada i twórcy serialu

W serialu „Doom Patrol” występują: Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade, Timothy Dalton oraz Abi Monterey. W trzecim sezonie zobaczmy także Michelle Gomez.

Twórcą serialu jest Jeremy Carver (Nie z tego świata, Częstotliwość, Być człowiekiem). Scenariusz produkcji oparty został na losach bohaterów stworzonych dla DC przez Arnolda Drake'a, Boba Haneya i Bruna Premianiego. Za produkcję odpowiedzialni są Jeremy Carver, Geoff Johns (Legion samobójców, Aquaman, Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości), Greg Berlanti (scenariusz: Arrow, Titans, Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow), Sarah Schechter (Supergirl, Riverdale, Blindspot: Mapa zbrodni) i Chris Dingess (Agentka Carter, Eastwick, Kevin (Probably) Saves the World) oraz Tamara Becher-Wilkinson. Serial wyprodukowany został przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Kiedy nowe odcinki serialu na HBO GO?

Pierwsze trzy odcinki nowego, trzeciego sezonu serialu „Doom Patrol” już są dostępne w serwisie HBO GO. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień, w czwartki. Sezon liczy 10 odcinków.

