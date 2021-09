„Spencer” ze zwiastunem. Jak wypada Kristen Stewart w roli księżnej Diany?

O czym będzie film „Spencer”?

Film opowiadać ma o świętach Bożego Narodzenia, które Diana spędziła w posiadłości rodziny królewskiej Sandringham w 1991 roku. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem fabuły produkcji, ponieważ małżeństwo Diany z księciem Karolem „już dawno oziębło”, film obejmuje „trzy dni jedzenia i picia, strzelania i polowania”, wśród „pogłosek o romansach i rozwodzie”. Neon zaznacza, że film jest „wyobrażeniem tego, co mogło się wydarzyć”.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

– „Spencer” pozwala nam zanurzyć się emocjonalnie w to, kim była Diana w decydującym momencie swojego życia – mówiła o filmie Stewart i wyjaśniła, że księżna podejmuje wtedy decyzję o powrocie do własnego „ja”, zaczynając od samego nazwiska Spencer. – Jest to dla niej wycieńczające, ponieważ Diana usiłuje utrzymać to, co dla niej oznacza to nazwisko – podkreśliła aktorka.

Obsada i twórcy filmu

Za scenariusz do filmu odpowiada Steven Knight, scenarzysta takich hitów jak „Peaky Blinders”, „Locke”, „Przynęta” czy „Koliber”. Film wyreżyserował Pablo Larrain („Neruda”, „Jackie”, „Ema”, „El Club”).

Oprócz Kristen Stewart w filmie zagrali także Jack Farhing jako książę Karol oraz Sean Harris, nominowana do Oscara Sally Hawkins i Timothy Spall. Znana ze „Zmierzchu” aktorka nie jest pierwszą, która wcieliła się w księżną Dianę. Wcześniej zrobiły to między innymi Naomi Watts w „Dianie” z 2013 roku czy Emma Corrin w ostatnim sezonie serialu Netfliksa „The Crown”. Następną aktorką, która wcieli się w tej produkcji w Dianę będzie Elizabeth Debicki.

„Spencer” – kiedy premiera?

Biograficzna produkcja będzie miała swoją premierę we wrześniu na Festiwalu Filmowym w Wenecji. „Spencer” trafi do kin na całym świecie 5 listopada.

