„Król tygrysów” powraca! Jeszcze w tym roku obejrzymy 2. sezon popularnego dokumentu

Sukces „Króla tygrysów”

„Król tygrysów”, nowa seria dokumentalna Netfliksa, która swoją premierę miała w marcu 2020 roku, wzbudziła ogromne zainteresowanie. W zaledwie kilka dni po premierze w sieci pojawiło się mnóstwo teorii, ciekawostek i oczywiście memów związanych z głównym bohaterem, który przedstawiony jest w produkcji jako Joe Exotic.

O czym jest „Król tygrysów”?

Serial koncentruje się na mało znanej, ale obecnej szeroko, głównie w Stanach Zjednoczonych, grupie kolekcjonerów dużych kotów, którzy hodują te niezwykłe zwierzęta w prywatnych ogrodach zoologicznych. Jedną z postaci, jakie poznajemy w serii jest Bhagawan „Doc” Antle, który prowadzi rezerwat dla zwierząt w Myrtle Beach w Południowej Karolinie i trenuje zwierzęta do hollywoodzkich filmów.



Głównym wątkiem fabularnym dokumentu jest jednak wieloletni konflikt między ekscentrycznym właścicielem parku zwierząt egzotycznych Greater Wynnewood (Joe Exotic) oraz Carol Baskin, właścicielką Big Cat Rescue. Baskin twierdzi, że Joe wykorzystuje dzikie koty i hoduje je w nieodpowiednich warunkach, podczas gdy ona ratuje je z takich miejsc. Z kolei Joe uważa, że Baskin jest hipokrytką i robi dokładnie to samo, co każdy z nich, a w jej sanktuarium dla dzikich kotów panują okropne warunki. Kobieta prowadzi kampanię ukierunkowaną na nękanie mężczyzny, a on publikuje w sieci filmiki, na których m.in. strzela do manekina, który ma przypominać Baskin i zarzuca jej, że nakarmiła tygrysy swoim byłym mężem, milionerem, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W końcu konflikt przeradza się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.



2. sezon serialu dokumentalnego „Król tygrysów”

Informacja o tym, że widzowie będą mogli zobaczyć kontynuację historii „Króla tygrysów”, pojawiła się w zapowiedzi kryminalnych seriali dokumentalnych na kanale YouTube platformy. Widzimy na niej samego „króla” już za kratkami a także m.in. samolot z jego podobizną. Wiadomo, że 2. sezon produkcji kręcony był już w 2020 i do połowy 2021 roku. Nie jest jasne, jakie barwne postaci z pierwszej odsłony serialu zobaczymy w kolejnej części, ale z pewnością nie zabraknie samego Joe Exotica. Netflix zapowiedział przy okazji promocji wideo, że w 2. sezonie możemy spodziewać się takiej samej ilości „chaosu i szaleństwa, co w 1. części”.

