10 rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o Edycie Górniak

To jeden z najlepszych głosów polskich. Wokal Edyty Górniak porównywany jest do takich sław, jak Celine Dion, czy Mariah Carey. Polska piosenkarka słynie również z kontrowersyjnych wypowiedzi i niełatwego charakteru. Oto 10 ciekawostek z życia naszej gwiazdy.

Debiut



Pierwszy występ Edyty Górniak miał miejsce w 1989 roku, kiedy to brawurowo wykonała utwór „Stop” z repertuaru Sam Brown w programie „Śpiewać każdy może”.



Szkoła



Piosenkarka uczęszczała do technikum ogrodniczo-pszczelarskiego, które przerwała, by dołączyć do obsady musicalu „Metro”.



Dom



Edyta Górniak pochodzi z Ziębic, w województwie dolnośląskim. Bardzo często jednak zmienia miejsce zamieszkania. Mieszkała już w Londynie, Krakowie i pod Warszawą, Ma również dom w Portugalii i myślała o przeprowadzce do Tajlandii. Obecnie wynajęła dom w polskich górach.



Imię



Imię dla gwiazdy wybrała jej babcia, która uwielbiała francuską piosenkarkę Edit Piaf.



Prince



Gdy Edyta Górniak mieszkała i nagrywała w Londynie, o współpracę z polską piosenkarką zabiegał ponoć sam Prince. Gwiazda odmówiła, bo bała się słynącego z trudnego charakteru muzyka.



„Litania”



Utwór „Litania” z musicalu „Metro” powstał specjalnie dla Górniak gdy Janusz Stokłosa usłyszał możliwości wokalne przyszłej gwiazdy.



Styl życia



Edyta Górniak słynie ze zdrowego stylu życia. Nigdy nie paliła papierosów, czasem pozwala sobie na maksymalnie jeden kieliszek wina, lub szampana. Dokładnie wybiera dania i produkty, które spożywa.



Życie miłosne



Do tej pory Górniak tylko raz stanęła na ślubnym kobiercu. Jej mężem był muzyk, Dariusz Krupa, z którym ma syna Allana. Związana była niegdyś z Dariuszem Kordkiem, Piotrem Kraśką, Robertem Kozyrą, Piotrem Gembarowskim i Piotrem Schrammem. Obecnie jest singielką.



Ciężkie przeżycia



Edyta Górniak często otwiera się w wywiadach i opowiada o swoim życiu prywatnym. Gwiazda wyznała między innymi, że miała traumatyczne dzieciństwo, była ofiarą przemocy ze strony swojego ojczyma i bardzo surowo traktowana przez matkę. Jako nastolatka padła ofiarą molestowania i gwałtu.



Aktorstwo



Edyta Górniak otrzymała w 1993 roku propozycję zagrania głównej roli w filmie „Kolejność uczuć” u boku Daniela Olbrychskiego. Zrezygnowała, gdy dowiedziała się, że w filmie będą sceny intymne. Zastąpiła ją Maria Seweryn.Czytaj też:

