Jaka jest naprawdę? Oto 10 ciekawostek z życia Dody. Sprawdźcie, jak dobrze ją znacie!

Jest piękna, utalentowana i sławna. Na swoim koncie ma nie tylko wiele nagród muzycznych, ale i niejeden skandal. O życiu uczuciowym Dody pisano wielokrotnie. Rozstania z Radosławem Majdanem, Adamem Darskim, czy Emilem Haidarem pełne były oskarżeń i głośnych nagłówków w prasie. Z drugiej strony piosenkarka wciąż marzy o wielkiej miłości, a za swoją rodziną i przyjaciółmi skoczyłaby w ogień. Jaka jest Doda? Oto 10. ciekawostek o tej gwieździe.

Studia



Doda studiowała psychologię kliniczną. Przerwała naukę, by dołączyć do ówczesnego partnera Radosława Majdana, który podpisał kontrakt piłkarski w Izraelu.



Sen



Gwiazda wyznała, że bardzo dba o długość i jakość swojego snu. Aby czuć się wypoczęta, musi spać minimum dziewięć godzin i być sama w łóżku. Nawet będąc w związku małżeńskim, artystka nie umiała spać z ukochanym.



Sport



Pasją do sportu zaraził ją ojciec, który był medalistką Mistrzostw Świata i Europy w podnoszeniu ciężarów. Doda zaś była sprinterką. Wystąpiła na Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce, gdzie otrzymała brązowy medal.



Co ją łączy z Lechem Wałęsą?



W 2008 roku stacja CNN umieściła Dodę w rankingu najbardziej wpływowych Polaków w historii. W tym zestawieniu znajduje się również Lech Wałęsa i Fryderyk Chopin.



Problemy zdrowotne



Piosenkarka posiada grupę inwalidzką, ponieważ od wielu lat zmaga się w poważnym schorzeniem kręgosłupa.



Skrywane hobby



Gwiazda rzadko się tym chwali, ale sama uprawia swój ogródek, w którym hoduje różnego rodzaju warzywa i ponoć i ma do tego niezwykły talent.



Wizerunek kontra rzeczywistość



Doda przez długi czas miała opinię największej skandalistki polskiego show-biznesu. Sama przyznała później, że jedynie wykreowała taki wizerunek, by było głośno wokół jej wejścia do branży muzycznej.



Rodzina



Dorota Rabczewska jest bardzo silnie związana ze swoimi rodzicami. Za pierwsze zarobione pieniądze spłaciła ich kredyty, a dziś robi wszystko, by ułatwić i umilić im życie.



Od miłości do nienawiści



Jak kocha to na zabój, ale lepiej nie zajść jej za skórę, o czym doskonale wiedzą jej byli partnerzy. Jednemu z nich po rozstaniu spaliła rzeczy, innemu wyrzuciła je za okno.



Zdrady



Doda zapewnia, że nigdy nie zdradziła żadnego ze swoich partnerów i pogardza mężczyznami, którzy zdradzają swoje kobiety. Wszystko przez trudne doświadczenia ze swoim byłym mężem. By uzyskać pewność na temat niewierności Radosława Majdana, gwiazda wynajęła aż trzech prywatnych detektywów.Czytaj też:

