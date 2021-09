Tom Felton, aktor z „Harry'ego Pottera”, zasłabł na polu golfowym. Co się stało?

33-letni aktor opuścił pole golfowe w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych po tym, jak zasłabł podczas rozgrywek Ryder Cup. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia aktora, który zaraz po tym, został zabrany do szpitala.

Organizacja Professional Golfers' Association of America podała, że doszło do „incydentu medycznego” z udziałem Toma Feltona i aktor został „przetransportowany do lokalnego szpitala w celu zbadania jego stanu zdrowia”. „Na tę chwilę nie dysponujemy szczegółowymi informacjami w tej sprawie” – czytamy w oświadczeniu PGA”.

Wiadomo, że zapalony golfista, który szerokiej publiczności znany jest z roli Draco Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze, reprezentował Europę na Ryder Cup u boku zawodowego hokeisty Teemu Selanne'a z Finlandii. Grali przeciwko amerykańskiemu hokeiście olimpijskim z 1980 roku Mike'owi Eurzione i olimpijskiemu łyżwiarzowi szybkiemu Danowi Jansenowi.

Tom Felton

Tom Felton urodził się 22 września 1987 roku w Epsom w Wielkiej Brytanii. Karierę aktorską rozpoczął już jako 10-latek, grając w reklamach. Jako aktor filmowy zadebiutował w 1997 roku w obrazie „Pożyczalscy” Petera Hewitta. Następnie wcielił się w syna postaci granej przez Jodie Foster, Louisa, w filmie „Anna i król”. W latach 2001-2011 pojawił się we wszystkich ekranizacjach książek o „Harrym Potterze”. Grał też w serialach, w tym m.in. w „Bugs” i „Second Sight”. Felton jest także muzykiem, a hobbystycznie też golfistą. Jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem. Jego profil na Instagramie obserwuje 10,9 mln ludzi.

