Słynny Mario doczeka się filmu animowanego. Plejada gwiazd zaangażowana w produkcję

Mario to bez wątpienia najpopularniejszy bohater gier komputerowych, jaki skakał po monitorach naszych telewizorów. Wąsaty hydraulik w czerwonej czapeczce od dawna zasługiwał na porządną ekranizację. Wszystkich z pewnością ucieszyła informacja, że nastąpi to w końcu w 2022 roku. Film trafić ma do amerykańskich kin 21 grudnia przyszłego roku, daty premiery w Europie jeszcze nie ogłoszono.

Wiadomo, że w rolę główną wcieli się Chris Pratt, znany chociażby z roli w „Strażnikach Galaktyki”. W księżniczkę Peach wcieli się Anya Taylor-Joy, rozsławiona „Gambitem królowej”. Toada zagra Keegan-Michael Key, Luigiego Charlie Day, a w Bowsera wcieli się Jack Black. To jeszcze nie wszystko – w animacji pojawi się także popularny Donkey Kong, a jego głosem będzie Seth Rogen. Musimy przyznać, że nie możemy już się doczekać!

