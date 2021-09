Kanye West bohaterem nowego dokumentu Netfliksa. „Jeen-yuhs” z wyjątkową zapowiedzią

Co wiemy o dokumencie?

Dokument „Jeen-yuhs” wyreżyserowany został przez duet Coodie Simmons i Chike Ozah, lepiej znany jako Coodie i Chike. Wiadomo, że seria będzie liczyła trzy odcinki i obejmowała będzie okres 20 lat kariery muzycznej rapera. W „Jeen-Yuhs” zobaczymy niepublikowane dotychczas materiały zakulisowe m.in. z sesji nagraniowych Westa. Zobaczymy jego drogę od rapera po biznesmena, który zbudował na swoim nazwisku globalną markę. Według zapowiedzi fani będą mogli także obejrzeć, jak wyglądał proces kandydowania Westa na prezydenta w 2020 roku i to, jak bardzo przeżył śmierć swojej matki, Dondy West.

Zwiastun dokumentu to właściwie „domowe” wideo, na którym West i Mos Def wspólnie rapują swoją piosenkę „Two Words” z albumu Wsta „The College Dropout” z 2004 roku.

Data premiery dokumentu „Jeen-yuhs” na Netfliksie nie została jeszcze ujawniona.

Kanye West i „Donda”

Długo zapowiada i wydana w końcu pod koniec sierpnia tego roku „Donda” Kanyego Westa, pobiła światowe rekordy. Znalazła się też na miejscu 1. w zestawieniu „Top Albums Poland Spotify”. To pierwszy w 2021 album zagraniczny na szczycie zestawienia. Warto także dodać, że to 10. płyta Kanye’ego Westa na pozycji #1 zestawienia „Billboard 200”.

West uzyskał status jednego z siedmiu artystów z co najmniej 10. albumami nr 1. w 65-letniej historii „Billboard 200”. Najwięcej albumów na pierwszym miejscu, bo aż 19, mają na swoim koncie legendarni The Beatles. Za nimi plasują się Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11), Barbra Streisand (11), Eminem (10), Elvis Presley (10) i West. W kolejce do wyrównania rekordu Westa są artyści, którzy obecnie cieszą się wynikiem 9. albumów na pierwszym miejscu, w tym Drake, Madonna, The Rolling Stones czy Taylor Swift.

Gościnnie na „Dondzie” pojawiają się m.in. Jay-Z, Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Kid Cudi, Young Thug, Jay Electronica, Chris Brown, Pop Smoke, Shenseea, DaBaby i Marilyn Manson. W gronie producentów znaleźli się m.in. Mike Dean, 30 Roc, Gesaffelstein, Swizz Beatz i wielu innych.

