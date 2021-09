„Emily w Paryżu” znów zakochana? Zobaczcie zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy pojawi się na Netflix

Co wiemy o 2. sezonie serialu?

W 2. sezonie serialu mamy poznać nowego chłopaka, która ma wpaść w oko Emily. Alfie (w tej roli iLucien Laviscount) ma być sarkastycznym i czarującym cynikiem, który nie chce mówić po francusku i poznawać kultury tego kraju. On i Emily mają antagonistyczną relację, która niespodziewanie ewoluuje w coś więcej niż przyjaźń.

„Emily w Paryżu” – o czym jest serial?

Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Park gra jej przyjaciółkę Mindy, opiekunkę do dzieci. Obydwie kobiety mają zupełnie inne doświadczenia związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju.

Tytułową Emily gra w serialu Lily Collins ( „Aż do kości” , „Podły, okrutny, zły” , „Love, Rosie” ), a w jej przyjaciółkę wciela się Ashley Park ( „Opowieści z San Francisco” , „Nightcap” ). Poza tym na ekranie zobaczyć możemy: Philippine Leroy Beaulieu, Lucasa Bravo, Samuela Arnolda, Camille Razat, Bruno Gouery'ego, Kate Walsh, Williama Abadie'ego i Arnaudema Viardema.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu „Emily w Paryżu”?

Premiera 2. sezonu serialu „Emily w Paryżu” na Netfliksie już 22 grudnia.

