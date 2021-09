„Wiedźmin” z pierwszą zapowiedzią 2. sezonu! Jest data premiery

„Nie uciekniesz przed potworami, które nosisz w sobie”

Podczas sobotniego „TUDUM” poznaliśmy masę ciekawostek na temat nowego sezonu „Wiedźmina”. Pojawiły się nagrania z niepublikowanymi dotąd scenami z kolejnej odsłony produkcji jak również klipy zza kulis. Ponadto twórcy ogłosili, że z pewnością powstanie 3. część serialu z Henrym Cavillem w tytułowej roli. W końcu dowiedzieliśmy się również, kiedy będziemy mogli zobaczyć następną odsłonę popularnej serii. „Nie uciekniesz przed potworami, które nosisz w sobie” – pisze polski Netflix na Twitterze, publikując jedno z nagrań, zaprezentowanych podczas wirtualnej imprezy dla fanów.

Udostępniona zapowiedź obejmuje nie tylko klipy z 1. sezonu serialu, ale też daje wskazówki dotyczące tego, czego możemy spodziewać się w kolejnym – zwłaszcza jeżeli chodzi o życia naszych ulubionych bohaterów – Geralta, Ciri, Yennefer i Jaskra.

Na ekrany powracają: Henry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer z Vengerberg), Freya Allan (Ciri) i Joey Batey (Jaskier). Dołączają do nich też nowe postaci. Kim Bodnia z „Obsesja Eve” zagra Vesemira, starszego wiedźmina, który jest również mentorem dla Geralta, a Paul Bullion Lamberta, wiedźmina, który trenuje Ciri w Kaer Morhen. Adjoa Andoh z „Bridgertonów” gra Nenneke, kolejną mentorkę Geralta, a Graham McTavish z „Outlandera” wciela się w Dijkstrę.

2. sezon serialu „Wiedźmin”

Scenariusz drugiego sezonu jest gotowy od grudnia 2020 roku, ale na temat fabuły mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno serial opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Można przypuszczać, że pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z pojedyncze wątki z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. Prawie na pewno pojawią się też pojedyncze opowiadania, które do tej pory nie zostały zekranizowane, m.in. „Ziarno Prawdy” na co wskazuje postać Nivellena. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”. Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła zdradziło też, że w serialu mamy zobaczyć Leszego, potwora ze słowiańskich wierzeń, który do tej pory występował jedynie w grach, nie w książkach.

– O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. – Postacie zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego – dodała.

Kiedy premiera 2. sezonu „Wiedźmina”?

Z informacji przekazanych podczas wydarzenia „TUDUM” wynika, że 2. sezon „Wiedźmina” premierowo pojawi się na platformie Netflix już 17 grudnia 2021 roku.

