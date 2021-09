Ojciec Joanny Opozdy błaga o pomoc. Córka i zięć nie utrzymują z nim kontaktu

Ojciec Joanny Opozdy zgłosił się z prośbą o pomoc do lokalnego portalu Echo Dnia, ponieważ boi się o swoje życie.

Ojciec Joanny Opozdy w szpitalu

– Leżę w szpitalu misyjnym i choć personel jest bardzo pomocny, to nie ma tu ani sprzętu, ani leków, które pomogą mi wyzdrowieć. W ostatnim czasie mięśnie w poranionej nodze zaczęły mi gnić i jeżeli nic się nie poprawi, to w końcu tutaj umrę – powiedział w rozmowie z portalem. Dariusz Opozda prosił o pomoc w zorganizowaniu dla niego transportu medycznego, by mógł wrócić do Polski, na co jego ubezpieczyciel miał się nie zgodzić. Mężczyzna oskarżył również swoją żonę i dwie córki o brak wsparcia. Matka aktorki wydała oświadczenie, w którym zarzuciła mężowi, że zabrał wszystkie rodzinne oszczędności i porzucił ją dla młodej kobiety, z którą żyje na Madagaskarze oraz że wielokrotnie nadużywał przemocy i alkoholu, czym wyrządził krzywdę jej i ich córkom.

facebook

Ojciec Joanny Opozdy oskarżył ją o kradzież

Dariusz Opozda pożalił się w mediach społecznościowych, że zarówno żona, jak i słynny zięć go zablokowali. Postanowił więc upublicznić wiadomości, jakie otrzymał od Antoniego Królikowskiego i wylać swoje żale. „To za moje pieniądze, bez jej wiedzy i zgody, tak ładnie bawiłeś się na swoim weselu” – napisał Opozda, zapewniając, że wielokrotnie prosił o pomoc swoją córkę i zięcia, ale oni nic nie zrobili. „Jestem właścicielem budynków, gruntów, ale pozbawionym gotówki, którą ukradły mi moje dzieci i żona. Zostałem na Madagaskarze całkowicie bezrady. Domem za lot nie zapłacę” – pożalił się na Facebooku.

Królikowski odpowiada teściowi: Nie chciałby Pan być moim wrogiem

Opozda zamieścił też szereg wiadomości, które otrzymał od swojego słynnego zięcia. Antoni Królikowski napisał mu, że nie pozwoli krzywdzić swojej żony i nienarodzonego dziecka. „Nie zamierzam prawić Panu morałów, bo jestem od Pana dużo młodszy i mi nie wypada, ale wiem jedno: zło, które czynimy wraca do nas ze zdwojoną siłą” – napisał aktor. Królikowski dał też do zrozumienia, że jest gotów na wszystko, by chronić swoich bliskich. „Niech Pan nie nasyła na moją żonę i nienarodzone dziecko bandytów w BMW. Proszę sobie zapamiętać, że nie chciałby Pan być moim wrogiem” – dodał gwiazdor.

facebookCzytaj też:

Allison Mack trafiła do więzienia. Gwiazda „Smallville” werbowała kobiety do sekty