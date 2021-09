„Love Island. Wyspa Miłości”. Pierwsze męskie łzy i bolesne rozstanie

Bohaterowie programu „Love Island. Wyspa Miłości” zostali rozdzieleni. Panowie przeprowadzili się do Casa Amor, gdzie czekały na nich nowe uczestniczki, a panie zostały w willi, goszcząc grupę nowych mężczyzn.

„Love island. Wyspa Miłości”. Paulina zerwała z Andrzejem

Panowie, którzy przybyli do willi szybko zaczęli starać się o zainteresowanie jej mieszkanek. Najbardziej zadowolona z tej sytuacji była Ola, która od kilku dni jest singielką. I to Ola, jako jedyna zaprosiła jednego z mężczyzn do wspólnego spania. Reszta dziewczyn solidarnie uznała, że nie będzie dzielić łóżek z nowymi kolegami. Najwięcej rozterek miała Paulina, która przyznała, że już od dłuższego czasu czuje, że jej relacja z Andrzejem nie rozwinie się dalej i żałuje, że nie powiedziała mu o tym wcześniej.

Dziewczyna napisała list do swojego partnera, w którym poradziła mu, by szukał sobie nowej dziewczyny w Casa Amor, bo między nimi nic już nie będzie. Jej słowa bardzo zabolały Andrzeja, który nie próbował nawet kryć łez. Mężczyzna zwierzył się kolegom, że zakochał się w Paulinie i nie wyobraża sobie innej kobiety u swego boku. Nie szczędził też gorzkich słów pod adresem swojej partnerki. Wkrótce będzie musiał podjąć decyzję czy da szansę jednej z nowych dziewczyn, które poznał w Casa Amor.

