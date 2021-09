Sara-Egwu James reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2021. Oczarowała widzów swoim występem

Starcie trzech wykonawców

W finale programu o bilet do Paryża walczyło trzech młodych wykonawców, którzy odnieśli zwycięstwo w odcinkach eliminacyjnych. Sara Egwu-James wykonała „My Heart Will Go On” Céline Dion, Miłosz Świetlik „Na wyspach Bergamutach” z Akademii Pana Kleksa, natomiast Marysia Stachera zaprezentowała hit „Anyone I Want To Be”, z którym Roksana Węgiel odniosła zwycięstwo na Eurowizji Junior w Mińsku.

Sary Egwu-James z najwyższą ilością punktów

W finałowym odcinku głosowali zarówno jurorzy jak i widzowie. Jedno i drudzy przyznali najwyższą notę - 5 punktów - piosence „Somebody” Sary Egwu-James. Wokalistka finalnie zdobyła 10 punktów. W przypadku pozostałych dwóch uczestników Miłosz Świetlik znalazł się na drugim miejscu w głosowaniu jurorskim oraz na trzecim w głosowaniu widzów, co dało mu łącznie 4 punkty. Z kolei Marysia Stachera uplasowała się na trzeciej pozycji, również zyskując 4 punkty, jednak zgodnie z regulaminem, w przypadku remisu wyższa lokata przypada wykonawcy, który zdobył więcej punktów od jurorów, czyli w tym przypadku drugie miejsce przypadło Miłoszowi Świetlikowi.

Kim jest Sara Egwu-James?

Wokalistka pochodzi z okolic Słubic. Tam uczęszcza do szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Szkoli swój wokal także w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK pod okiem Edyty Krągiel. Polska reprezentantka dała poznać się szerszej publiczności udziałem w czwartej edycji programu The Voice Kids, w którym odniosła zwycięstwo. Muzyka zawsze stanowiła ważny element w jej życiu i wiąże się ściśle z tradycją rodzinną. Ojciec piosenkarki, John James, również jest muzykiem, który w przeszłości pojawiał się w takich programach jak Bitwa na Głosy czy X-Factor. W finale Eurowizji Junior w Paryżu Sara będzie reprezentować Polskę z utworem „Somebody”.

Eurowizja Junior 2021

Tegoroczny konkurs Eurowizja Junior odbędzie się w Paryżu 19 grudnia pod hasłem „Imagine”. Rok temu ze względu na pandemię COVID-19 i jej skutki, kilka państw zrezygnowało z partycypacji. Po rocznej przerwie powracają Albania, Armenia, Irlandia, Macedonia Północna, Portugalia i Włochy. Po dwóch latach przerwy zobaczymy także Azerbejdżan, a po pięcioletniej pauzie – Bułgarię. Z kolei na powrót nie zdecydowały się Australia i Walia. Białoruski nadawca publiczny BTRC nie wystartuje, ponieważ ze względu na wydarzenia polityczne i łamanie standardów dziennikarskich, nie jest już członkiem EBU i nie ma prawa udziału w jego konkursach. Do tej pory trzy państwa zaprezentowały swoje utwory. Oprócz polskiej propozycji, w stawce znalazły się już utwory z Niemiec i Holandii.

