Britney Spears była podsłuchiwana. Redakcja „New York Times” ujawnia nowe szczegóły

Od trzynastu lat wokalistka żyje pod kuratelą swojego ojca Jamie'go Spearsa, który podejmuje wszelkie decyzje na temat jej życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego oraz trzyma pieczę nad majątkiem gwiazdy. Britney Spears wystąpiła do sądu o zniesienie kurateli, oskarżając ojca o przemoc. – Czuję się zastraszana, ignorowana i sama – mówiła w sądzie.

„Controlling Britney Spears”

W dokumencie autorstwa dziennikarzy „New York Timesa” wypowiada się między innymi Alex Vlaslov, który pracował w firmie ochroniarskiej Black Box Security, zatrudnionej przez ojca gwiazdy. Mężczyzna powiedział, że wszystkie urządzenia Britney Spears były kontrolowane, a podsłuch był założony nawet w jej sypialni. Ponoć niektóre rozmowy były tak szyfrowane, by od razu przekierować połączenie do ojca wokalistki. Vlaslov twierdzi, że próbował protestować, jednak powiedziano mu, że sąd wyraził na to zgodę, oraz że działania te są wynikiem dbania o bezpieczeństwo Britney.

Britney Spears zgodziła się na podsłuch?

Na doniesienia „New York Timesa” odpowiedziała Vivian Thoreen, prawniczka Jamie'go Spearsa oraz biuro prasowe firmy ochroniarskiej. Thoreen zapewniła, że wszelkie działania pana Spearsa znajdowały się w granicach uprawnień przyznanych mu przez sąd, a córka jej klienta wyraziła na to zgodę. „Black Box zawsze zachowywali granice etyki zawodowej i prawnej. Są szczególnie dumni ze swojej pracy, która dbała o bezpieczeństwo pani Spears przez wiele lat” – napisano w oświadczeniu firmy ochroniarskiej.

