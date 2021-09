Netflix – nowości na październik. Masa świeżych seriali i filmów, wraca „Biuro”

Żegnamy wrzesień, witamy jesień! W tym miesiącu na Netflix czeka nas przede wszystkim premiera polskiego filmu „Hiacynt" nagrodzonego za scenariusz Marcina Ciastonia na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Platforma przygotowała nie lada gratkę dla wielbicieli Lady Di – muzyczną historię „Diana: Musical" o życiu królowej wszystkich serc. Z kolei w trzecim sezonie serialu „Ty" poznamy dalsze losy osobliwej pary – Love i Joe – którzy sprawdzą się w roli rodziców.

W październiku zobaczymy również film „Armię złodziei", kontynuację głośnej „Armii umarłych" od Zacka Snydera. Nie zapominajmy także o nadchodzącym Halloween! Na Netflix pojawi się nowość od twórców „Stranger Things" – horror „Ktoś jest w twoim domu" i film o krwiożerczych wampirach z Los Angeles – „Nocne kły". Fani grozy z pewnością ucieszą się również z drugiej części polskiego slashera „W lesie dziś nie zaśnie nikt".

Pełna lista nowości na Netflix w październiku 2021

„Sprzątaczka” – 1 października



Kobieta, która uciekła od brutalnego partnera, pracuje jako sprzątaczka, aby utrzymać dziecko i zapewnić jemu oraz sobie lepszą przyszłość.



„Kocie wiedźmy” – 1 października

Na dwunaste urodziny Willa Ward dostaje prezent, który otwiera przed nią i jej koleżankami świat magii, mówiących zwierząt i wielu innych niezwykłości.



„Diana: Musical” – 1 października

Wspaniałe, a jednocześnie destrukcyjne życie księżnej Diany jest tematem tego oryginalnego musicalu sfilmowanego przed jego oficjalną premierą na Broadwayu.



„Kroniki Seinfelda” sezony 1-9 – 1 października

Głównymi bohaterami serialu są Jerry Seinfeld – komik, który uważa się za głos rozsądku w naszych czasach. Boi się bakterii i jest pedantem, a także zagorzałym fanem Supermana i płatków śniadaniowych. Jego najlepszym przyjacielem jest George Costanza, zakompleksiony, głównie bezrobotny mężczyzna po 30-tce. W serialu poznajemy także Elaine Benes, byłą partnerkę Jerry'ego, inteligentną i asertywną i inteligentną kobietę. Kolejną postacią jest cosmo Kramer – sąsiad Jerry'ego, energiczny mężczyzna, który utrzymuje spore grono znajomych poza wymienioną czwórką.





„Legalna blondynka” – 1 października

Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.





„Mad Max” – 1 października

Max, policjant drogówki, naraża się gangowi motocyklowemu. Gdy bandyci zaczynają prześladować jego rodzinę, wypowiada im walkę na śmierć i życie.





„Miłość jest ślepa: Brazylia” – 6 października



Randkowy eksperyment dociera do Brazylii. Miejscowi single szukają prawdziwej miłości i zaręczają się, chociaż... nigdy się nie widzieli.



„Ktoś jest w twoim domu” – 6 października

Film producentów „Stranger Things” i Uniwersum Obecności. Uczennica liceum (Sydney Park) i inne osoby z jej klasy w nowej szkole stają się celem zamaskowanego mordercy, który zamierza ujawnić światu ich mroczne sekrety. Na podstawie bestsellerowej powieści z listy New York Timesa autorstwa Stephanie Perkins. Reżyseruje Patrick Brice.



„Małe kobietki” – 6 października



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Straszne mroczne historie” – 8 października

Prześmiewczy serial animowany. Jaś i Małgosia przenoszą się z własnej historii do ośmiu innych klasycznych baśni braci Grimm lub inspirowanych ich opowieściami.



„Klub opiekunek”, sezon 2. – 11 października



Po „najlepszym lecie życia" opiekunki wracają na kolejny sezon, w którym do klubu dołączają dwie nowe przyjaciółki i sporo się zmienia.



„Bogdan Boner Egzorcysta”, sezon 2. – 13 października

Od karteli narkotykowych prosto z piekła po kuloodpornego, żądnego ziemniaków potwora. Boner powraca, aby stawić czoła zupełnie nowym przeciwnikom.



„Hiacynt” – 13 października



Polska, rok 1985. Niezadowolony z rezultatów śledztwa w sprawie zabójstwa młody warszawski milicjant postanawia poszukać prawdy na własną rękę.



„Another Life”, sezon 2. – 14 października



Sprawy znacznie się komplikują, gdy Niko i jej załoga stają się świadkami zagłady planety. Jak negocjować z obcymi zdolnymi do takiej brutalności?



„Ty”, sezon 3. – 15 października



Love i Joe są już małżeństwem i rodzicami. Próbują prowadzić zwykłe życie na przedmieściach sielskiej miejscowości Madre Linda, jednak dawne nawyki dają o sobie znać.



„Nocne kły” – 20 października

Nocą do samochodu młodego kierowcy wsiadają dwie tajemnicze kobiety. Gdy mężczyzna poznaje prawdziwe oblicze swoich pasażerek, musi walczyć o życie.



„Locke & Key”, sezon 2. – 22 października



Magiczny serial sensacyjny na podstawie powieści graficznej Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza powraca z nowym sezonem.



„Korporacja Konspiracja” – 22 października

Dla pracowników Deep State teorie spiskowe są czymś więcej - to fakty. A utrzymanie ich w tajemnicy to praca na pełen etat.



„Dynastia”, sezon 4. – 22 października

W tym sezonie: ślub, pogrzeb, nowy członek rodziny i – jak zawsze u Colbych i Carringtonów – cała masa dramatów.





„Wojownicza księżniczka Maya” – 22 października

Inspirowana kulturą Ameryki Środkowej wojownicza księżniczka chce wypełnić starodawną przepowiednię i uratować ludzkość przed mściwymi bogami z zaświatów.



„Biuro”, sezony 1-9 – 23 października

Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.





„Efekt hipnozy” – 27 października

Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Postanawia poddać się hipnozie, jednak szybko okazuje się, że wpadła w pułapkę.



„W lesie dziś nie zaśnie nikt 2” – 27 października

Sequel horroru z 2020 roku z nowymi bohaterami i nowymi koszmarami.



„Armia złodziei” – 29 października



Prequel „Armii umarłych", w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy. Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Pierwsza rezygnacja z programu. Andrzej z „Sanatorium miłości” „gwiazdorzył”?