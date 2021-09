Janda zaszczepiła się trzecią dawką. Emocjonalny wpis aktorki

Janda krytykuje Festiwal Filmowy w Gdyni



W sobotę 25 września Agnieszka Holland została nagrodzona Platynowymi Lwami za całokształt twórczości na 46. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Słowa reżyserki takich filmów jak „Szarlatan”, „Pokot” czy „Europa, Europa”, wypowiedziane podczas odbierania wyróżnienia, zacytowała we wpisie na Facebooku Krystyna Janda. Dyrektorka artystyczna „Och-Teatru” zaznaczyła jednak na wstępie, że Festiwal Filmowy w Gdyni nigdy nie był sprawiedliwy. „Z różnych powodów nie lubię go i omijam” – stwierdziła.

Janda dziękuje Holland

Przypomnijmy, Holland podczas odbierania statuetki Platynowych Lwów, nawiązała do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdziła między innymi, że „żadne demokratyczne państwo nie może pozwolić na to, żeby bezbronni i niewinni ludzie umierali na jego granicach”. – Umierali w milczeniu, jak bohaterowie moich filmów. Nie godzę się na to, żeby Straż Graniczna grała rolę strażników muru berlińskiego, a miejscowa ludność – donosicieli. Stan wyjątkowy został wprowadzony, żeby nie było śladów. Mam nadzieję, że człowieczeństwo wciąż będzie dla nas najważniejsze – mówiła na scenie reżyserka. „Dziękujemy za Jej filmy i postawę która jest nam wzorem od lat. Agnieszko dziękuję” – zwróciła się do koleżanki z branży Janda.

Janda zaszczepiła się po raz trzeci

Dalej poinformowała, że w niedzielę rano przyjęła trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. „Zapisałam się na szczepienie i wyznaczono mi termin – za godzinę! W Milanówku, wszystko przez telefon (zamieszczam zdjęcie informacji ze strony internetowej szczepień)” – poinformowała, zachęcając swoich fanów do szczepień.

