„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Znamy wszystkie pary nowej edycji programu!

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który odniósł sukces także w Polsce. Bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów, kierując się m.in. osobowością swatanych osób i dążąc do zapewnienia trwałości i szczęścia takiego związku. Jak można się domyślić, niesie to za sobą wiele komplikacji, dlatego banalny w założeniu program stanowi ciekawy eksperyment społeczny.

Obecnie stacja TVN emituje szóstą edycję programu. W ostatnim odcinku widzowie dowiedzieli się, jak eksperci połączyli pary.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Aneta i Robert

Pierwsza para nowego sezonu to Aneta i Robert. Świeżo upieczeni małżonkowie szybko złapali kontakt, żartowali i wydawali się zadowoleni z wyboru ekspertów. Aneta ma 31 lat i pochodzi z Warszawy. Pracuje jako trenerka personalna. Przez kilka lat mieszkała w Nowym Jorku a do kraju wróciła, gdy jej ojciec poważnie zachorował. Wychowała się w wieloletniej rodzinie – ma pięcioro rodzeństwa. Za sobą ma trudny związek – jej były partner walczył z uzależnieniami.

31-letni Robert ze Strzelna dostał się do programu dzięki swojej siostrze Żanecie. Mężczyzna prowadzi serwis "multimediów". W wolnych chwilach tworzy muzykę, trenuje również boks tajski.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Kasia i Paweł

Zachwyceni decyzją ekspertów są także Kasia i Paweł. – Właśnie o takiego męża mi chodziło – mówiła panna młoda. – Widziałem to szczęście w jej oczach i uśmiechu. I myślę, że ona widziała to samo u mnie – dodawał Paweł. W dniu ślubu okazało się nawet, że para ma wspólnych znajomych.

Kasia ma 31 lat i pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Kobieta ma za sobą nieudany związek. – To był związek pełen kłamstw i zdrad. Oddawałam w tej relacji całą siebie, a w zamian dostawałam kompletnie nic – mówiła przed kamerami.

33-letni Paweł z Będzina skończył psychologię biznesu, obecnie jest pracownikiem fizycznym i pracuje w "rozbiórkach". Mężczyzna przyznał przed kamerami, że bardzo przeżył rozwód swoich rodziców.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Julia i Tomek

Nieco mniej zachwycona była trzecia para – Julia i Tomasz. – Moje poprzednie dziewczyny miały zupełnie inną sylwetkę. Takie bardziej drobne były, ale ja nie oceniam po wyglądzie – stwierdził Tomek. – Wizualnie to nie jest mój typ faceta. Zupełnie nie. Zawsze oglądałam się za innymi mężczyznami – przyznała Julia.

Julia ma 26 lat i pochodzi z Ciechanowa. Pracuje jako windykator w małej firmie udzielającej pożyczek przez internet. Uczestniczka podkreśliła, że ma świetne relacje ze swoim ojcem – 49-letnim Radosławem.

32-letni Tomasz z łodzi jest pasjonatem brydża. Na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Akademickich Mistrzostw Europy, a także srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy par. Udziałowi w programie TVN sprzeciwiał się jego ojciec.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki programu Ślub od pierwszego wejrzenia można oglądać w każdy wtorek o 20:30 na antenie TVN. Premierowe odcinki są wcześniej udostępniane na platformie Player.pl.

