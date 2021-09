Blanka Lipińska dokonała coming outu? Zaskakujące słowa autorki „365 dni”

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi, którą Blanka Lipińska zorganizowała na swoim profilu na Instagamie, jeden z fanów zapytał autorkę powieście erotycznej „365 dni”, czy zmieniłaby orientację seksualną. „A na jaką jeszcze można, skoro ja jestem bi?” – odparła pisarka.

Blanka Lipińska o orientacji seksualnej

Nie był to pierwszy raz, gdy autorka zabrała głos na temat swojej orientacji seksualnej. W 2019 roku w wywiadzie, którego udzieliła magazynowi „Viva”, Blanka Lipińska stwierdziła, że każda kobieta jest biseksualna. Przyznała, że ma za sobą pewne doświadczenia w tej kwestii.

– Miałam biseksualny epizod, gdy miałam 21 lat. To był czas ciekawości, odkrywania siebie – opowiadała. – Odwiedziła mnie koleżanka, piękna dziewczyna, obcięta na jeżyka. Napiłyśmy się winka, nocowała u mnie, spała ze mną w łóżku. Od słowa do słowa to się wydarzyło. Przyjaźń się skończyła, bo poczułam, że nie mogłabym jej spojrzeć w twarz. To było takie niezaplanowane, takie fizyczne – dodała.

Jednocześnie Blanka Lipińska podkreśliła, że „jej biseksualizm polega na tym, że nie wyklucza zbliżenia z kobietą”. – Jednak nigdy w życiu nie byłabym w stanie być w związku, bo kobieta nie da mi tego, czego potrzebuję – zaznaczyła.

Czytaj też:

Michał Rachoń z ostrą recenzją słów Agnieszki Holland. „Bzdury, brednie, które wygaduje...”