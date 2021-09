Wielkie zaskoczenie w „Tańcu z Gwiazdami”. Odpadła jedna z faworytek!

W czwartym odcinku „Tańca z Gwiazdami” z programem pożegnali się Izabela Małysz oraz Stefano Terrazzino. Tym razem pary, które pozostały w tanecznym show zaprezentowały się w tańcach ze swoimi najbliższymi: partnerami, rodzeństwem czy rodzicami. Dla zdecydowanej większości bliskich uczestników występ był wyjątkowo stresujący - po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować się na parkiecie i to przed tak wielką publicznością. Przed rozpoczęciem rywalizacji dla widzów zaśpiewał Dawid Kwiatkowski.

„Taniec z Gwiazdami”. Występy uczestników

Oliwia Bieniuk, Michał Bieniuk i Michał Bartkiewicz



Jako pierwsi zaprezentowali się Oliwia Bieniuk, Michał Bartkiewicz oraz młodszy brat Oliwii, Szymon Bieniuk. Trójka zatańczyła jive'a. Jury oceniło tancerzy na 27 punktów. Andrzej Piaseczny dał 9, Iwona Pavlović 5, Michał Malitowski 6, a Andrzej Grabowski: 7.



Juras z dziewczyną Pauliną oraz Wiktoria Omyła



Łukaszowi Jurkowskiemu i Wiktorii Omyle towarzyszyła tym razem dziewczyna sportowca, Paulina. Trio zaprezentowało tango do piosenki zespołu Maneskin "I Wanna Be Your Slave". Jury oceniło występ na 31 punktów. - Paulina, jak ty się wtopiłaś, przy tej wyjątkowej muzyce. Juras, ty wiesz, że mężczyznę poznaje się po tym, jak tańczy tango? - mówiła Iwona Pavlović.



Kajra z mamą Leokadią i Rafał Maserak



35 punktów za charlestona do piosenki Alicji Majewskiej Być kobietą otrzymali Kajra i Rafał Maserak. Uczestników wspomagała na parkiecie mama Kajry, która zatańczyła z endoprotezą w nodze. - Droga Leokadio, zdrobniale Leosiu, ja mam dwie endoprotezy i bardzo dobrze się z nimi czuję - powiedział Andrzej Grabowski.



Piotr Mróz z partnerką Agnieszką i Hanna Żudziewicz



Piotrowi Mrozowi i Hannie Żudziewicz towarzyszyła partnerka aktora - Agnieszka. Jury było tak zachwycone rumbą w wykonaniu trio, że przyznało maksymalną liczbę punktów - 40.

- O sole mio, ale super trio. Agnieszko, już dawno nie widziałem tak długich rumba walków. Gratulacje dla ciebie - powiedział Michał Malitowski.



Sylwia Bomba i jej przyjaciółka Lili Antoniak oraz Jacek Jeschke



Sylwia Bomba zaprosiła do udziału w programie swoją przyjaciółkę Lili. Trio zatańczyło quickstepa, który został oceniony na 29 punktów. Jury doceniło występ koleżanki uczestniczki.

- Niestety, wygląda tak, jakbyś, Jacku ten tydzień przepracował z Lili. Wyglądało, jakby Sylwia była w tym tańcu asystentką. Mam nadzieję, że wasza przyjaźn na tym nie ucierpi. Po prostu Lili, jesteś genialna - powiedziała Iwona Pavlović.



Kinga Sawczuk, jej brat Kacper oraz Jakub Lipowski



- To nie był twój najlepszy taniec, ale w rodzinie takie sprawy nie mają znaczenia - stwierdziła Iwona Pavlović po występie Kingi Sawczuk, jej brata Kacpra oraz tancerza Jakuba Lipowskiego. Fokstrota oceniono na 31 punktów.

W drugiej części programu sześć par zmierzyło się w tanecznych pojedynkach. Kajra i Rafał Maserak pokonali Oliwię Bieniuk z Michałem Bartkiewiczem. Po 3 dodatkowe punkty jurorzy przyznali także Sylwii Bombie i Jackowi Jeschke oraz Jurasowi i Wiktorii Omyle.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?

Po zsumowaniu punktów prowadzący program Krzysztof Ibisz i Izabela Janachowska ogłosili, że decyzją widzów i jurorów z tanecznego show odpadli Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski. Jedna z najlepiej tańczących i najwyżej ocenianych uczestniczek, zalana łzami, przyznała, że nie była przygotowana na taki scenariusz.

instagram

Tym samym w walce o Kryształową Kulę pozostało już tylko pięć par.

Czytaj też:

QUIZ. Jak dobrze znasz polskie programy rozrywkowe? Sprawdź swoją wiedzę!