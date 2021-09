Daniel Craig o Jamesie Bondzie: Poświęciłem mu 15 lat swojego życia

W rolę agenta brytyjskich służb specjalnych wcielali się już Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan. W ostatnich pięciu produkcjach – „Casino Royale”, „Quantum of Solace”, „Skyfall”, „Spectre” i „Nie czas umierać” grał Daniel Craig.

Daniel Craig o rozstaniu z rolą Bonda: Jest we mnie smutek

– Poświęciłem Bondowi 15 lat swojego życia. To kawał czasu. Jednak z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wyeksploatowaliśmy tę historię tak, jak chciałem. Wycisnęliśmy z niej wszystko i teraz jest po prostu idealny czas, by ją skończyć. Jestem ogromnie dumny z pięciu filmów o Bondzie, w jakich miałem przyjemność i zaszczyt zagrać – powiedział Daniel Craig w rozmowie z portalem Interia. Aktor przyznał jednak, że rozstanie z rolą wcale nie było łatwe. – Jest we mnie pewien smutek. Koniec zdjęć był bardzo emocjonalny – przyznał gwiazdor, wspominając, że po ostatnim klapsie na planie cała ekipa zebrała się w kręgu, obejmując się i żegnając, a on sam nie był w stanie wygłosić mowy pożegnalnej.

„Jestem otwarty na wyzwania i nowe propozycje”

Pytany o swoją przyszłość w kinie, Craig odpowiada, że chce po prostu pracować. – Mam ten komfort, że mogę przebierać w scenariuszach, ale to wcale nie musi trwać wiecznie – przyznaje gwiazdor, wspominając, że początki jego kariery były bardzo trudne, więc jest wdzięczny, że może grać, bo wie, że dobra passa nie trwa wiecznie. – Ja jestem otwarty na nowe wyzwania i propozycje – zapewnia aktor. Zapytany, czy zabrał sobie jeden ze słynnych gadżetów Jamesa Bonda, wyznał, że przez rok jeździł jego autem, ale samochód został oddany na aukcję. Do dziś nosi jednak buty agenta 007.

Czytaj też:

R.Kelly winny handlu kobietami w celach seksualnych i prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej