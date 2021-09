Gwiazda „Przyjaciółek” wyjechała z Polski. Agnieszka Sienkiewicz będzie pomagać uchodźcom

Agnieszka Sienkiewicz to aktorka filmowa i teatralna, której największą sławę przyniosła rola Doroty w serialu „Przyjaciółki” oraz wygrana w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” u boku Stefana Terrazzino. Artystka nie dba jednak tylko i wyłącznie o swoją karierę. Sienkiewicz z radością angażuje się w akcje charytatywne. Teraz postanowiła pomóc uchodźcom.

„To najważniejsza podróż mojego życia”

Swoją nową pracą aktorka podzieliła się z fanami za pomocą Instagrama. „Właśnie wyruszam w jedną z najważniejszych podróży w moim życiu” – napisała gwiazda z lotniska. Obecnie jest już na greckiej wyspie Lasbos, gdzie pomaga w obozie dla uchodźców. „W obozie mieszka około 7 tysięcy ludzi, a 50 proc. stanowią dzieci, które czasem nie znają życia poza obozem, brakuje podstawowych środków czystości, pieluch, mleka, leków, ciepłych posiłków, ciepłych ubrań” – wyznała Agnieszka Sienkiewicz.

Serialowa Dorota z „Przyjaciółek” ma nadzieję, że jej relacja pokaże innym, jak bardzo uchodźcy potrzebują naszej pomocy. Obserwujący aktorkę fani nie kryli zachwytów. „Brawo, w końcu ktoś nie tylko wrzuca fotki do sieci, ale również coś robi. Brawo Pani Agnieszko” , „Powodzenia i dużo siły życzę! Wyobrażam sobie, że to będzie trudne, zwłaszcza dla tak dużego i otwartego serducha, jak Twoje. Jestem z Tobą” – pisali w komentarzach fani Sienkiewicz.

