Dorota Gardias chce walczyć o swoje zdrowie dla córki. „To dla niej musze zwolnić”

Jakiś czas temu Dorota Gardias podzieliła się z opinią publiczną, swoimi kłopotami zdrowotnymi. U pogodynki wykryto zmianę na piersi. Na szczęście zmiana została wykryta wcześnie i Gardias trafiła pod opiekę najlepszych specjalistów onkologii.

Gardias jest gotowa na wszystko dla córki

W programie „Kobiecy punkt widzenia” gwiazda stacji TVN opowiedziała o rozmowie z córką na temat swoich problemów ze zdrowiem. – Powiedziałam Hani: mamy kłopot, ale to załatwimy. Mama będzie musiała pojechać na kilka dni do szpitala i wtedy będziesz z tatą. Musisz do mnie cały czas dzwonić, żeby mnie wspierać. Będę potrzebowała twojej energii i twojego uśmiechu. Mamy taką umowę, że będzie dzwonić – wspominała Gardias.

Dodała również, że miała wiele myśli na temat córki i tego, co by z nią dalej było, gdyby sytuacja okazała się gorsza. – Dla niej muszę zwolnić. Muszę mieć dużo siły i energii. Ona jest na początku swojej drogi, w drugiej klasie podstawówki. Uczy się wszystkiego. Ja jej muszę teraz bardzo dużo dać od siebie, więc muszę mieć siłę i zdrowie – stwierdziła Gardias. Gwiazda przyznała, że nawet gdyby okazało się, że musi amputować pierś, to nijak się to ma do kolejnych wakacji z Hanią w zdrowiu i spokoju.

