10 ciekawostek z życia Małgorzaty Rozenek-Majdan. Czy wiecie wszystko o gwieździe TVN?

„Perfekcyjna Pani Domu”, „Projekt Lady”, „Bitwa o dom”, „Piekielny hotel”, „Iron Majdan” – to programy, w których królowała Małgorzata Rozenek-Majdan, prywatnie żona byłego piłkarza Radosława Majdana i mama trzech chłopców. Zawodowo gwiazda telewizji, autorka wielu książek, założycielka fundacji MRM oraz tegoroczna laureatka nagrody ShEO Awards 2021. Sprawdźcie, czy wiecie o niej wszystko!

Awantura o wiek



Małgorzata Rozenek urodziła się w 1978 roku i dziś ma 42 lata. Swego czasu rozpętała się jednak w sieci burza na temat jej wieku. Wszystko przez archiwalne materiały z jednego z programów telewizyjnych, w którym podpisując gwiazdę dodano jej dziesięć lat.



Rodzina



Gwiazda jest bardzo zżyta ze swoją rodziną. Ojciec pani Małgorzaty jest ekonomistą, związanym z partią Prawa i Sprawiedliwości.



Publikacje



Rozenek-Majdan ma na swoim koncie aż dziewięć książek. Siedem z nich dotyczy jej pierwszej roli, czyli Perfekcyjnej Pani Domu. Dwie ostatnie to „In vitro. Rozmowy intymne” oraz „Świadoma mama. Praktyczna wiedza i porady”.



Dzieci



Gwiazda jest matką trzech chłopców – Stanisława, Tadeusza i Henryka. Wszyscy trzej przyszli na świat dzięki metodzie in vitro.



Głos



Małgorzata Rozenek ma bardzo charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos i jest absolutnym antytalentem wokalnym. Potrafi sie jednak z tego śmiać. Raz nawet zaśpiewała na ramówce TVN, czym wywołała salwy śmiechu wśród publiczności i gorące owacje.



Życie uczuciowe



Małgorzata Rozenek zyskała popularność będąc żoną aktora Jacka Rozenka. Jej obecnym mężem jest Radosław Majdan, jednak mało kto wie, że jeszcze na studiach gwiazda poślubiła Łukasza Bukaczewskiego. Ich związek nie trwał jednak długo.



Wykształcenie



Podobnie, jak jej brat Michał, celebrytka ukończyła szkołę baletową. Następnie dostała się na studia prawnicze. Marzy, by w przyszłości zrobić doktorat.



Rozstanie z klasą



Rozwód gwiazdy z Jackiem Rozenkiem był wielkim zaskoczeniem dla mediów. Żadne z zainteresowanych nigdy nie zdradziło powodów rozstania. Obydwoje zawsze mówią o sobie z szacunkiem i sympatią.



Tajemniczy tatuaż



Na nadgarstku Małgorzata Rozenek-Majdan ma tajemniczy tatuaż „If”. To tytuł jej ukochanego wiersza autorstwa Rudygarda Kiplinga.



Dieta



Gwiazda od jakiegoś czasu jest wegetarianką. Zawsze podkreśla, że zawdzięcza to swojemu synowi Stanisławowi.Czytaj też:

