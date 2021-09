Tydzień na Netflix. Co obejrzymy? Lista nowości

Oprócz nagradzanego „Lighthouse” Roberta Eggersa z Robertem Pattinsonem i Willem Dafoe w głównych rolach, w tym tygodniu na Netfliksie pojawią się nowiutkie filmy, takie jak „Nikt nie ujdzie z życiem” czy „Kasztanowy ludzik”. Z 2. sezonem powróci serial „Love 101”, a z 10. program „Pożeracz mięsa”, w którym Steven Rinella znów wyruszy na poszukiwania zwierzyny, która potrafi zachwycić smakiem. Co jeszcze obejrzmy? Oto pełna lista tygodniowych nowości na platformie Netflix.

„Lighthouse” – 27 września

Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.





„Attack of the Hollywood Clichés!” – 28 września

Jednoosobowe armie, urocze spotkania, beztroskie przechadzki z potężnymi eksplozjami w tle... Gwiazdy i fachowcy z branży filmowej wyśmiewają te i inne kinowe banały.





„Ada Bambini, naukowczyni” – 28 września



Mała naukowczyni Ada Bambini i dwoje jej przyjaciół zadają ważne pytania i razem próbują odkryć prawdę o wszystkim, co ich otacza.



„Nikt nie ujdzie z życiem” – 29 września



Ambar przyjeżdża do USA w pogoni za amerykańskim snem. Jednak przeprowadzka do taniego mieszkania to dla niej początek koszmaru, z którego nie może się obudzić.



„To brzmi jak miłość” – 29 września



Kariera Maki w branży modowej zaczyna nabierać tempa, jednak powrót dawnej miłości wstrząsa jej światem.



„Friendzone” – 29 września

Romantyk Thibault wierzy, że los się do niego uśmiechnął, gdy poznaje Rose. Jednak droga od najlepszego przyjaciela do chłopaka okazuje się trudniejsza, niż przypuszczał.





„Kasztanowy ludzik” – 29 września

Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.





„Pożeracz mięsa”, sezon 10. część A – 29 września

Steven Rinella — myśliwy, autor, kucharz i obrońca przyrody — odwiedza odległe i zachwycające miejsca w poszukiwaniu zwierzyny, która potrafi zachwycić smakiem.





„Luna Park” – 30 września



Rzym, lata 60. Spotkanie dziewczyny wychowanej w wesołym miasteczku z rówieśnicą z bogatej rodziny daje początek intrydze, sekretom i nowym, nieoczekiwanym miłościom.



„Love 101”, sezon 2. – 30 września

Grupa nastoletnich uczniów próbuje połączyć w parę ulubioną nauczycielkę i nowego trenera koszykówki, aby zapobiec wyjazdowi kobiety z miasta.

