Kusiły i czarowały. Oto piękne kobiety Jamesa Bonda. Czy pamiętasz je wszystkie?

Przystojny agent 007 miał szczęście do pięknych dam. W swoich ramionach trzymał Kim Basinger, Ursulę Anders, Halle Berry czy Berenice Marlohe. Nie wszystkie miały dobre zamiary, ale wszystkie czarowały widzów swoją urodą. Oto kobiety, które zawróciły w głowie Jamesowi Bondowi.

Léa Seydoux



Zagrała Madeline Swann, psycholog pracującą w prywatnej klinice w Alpach, w filmie „Spectre”.



Bérénice Marlohe



W filmie „Skyfall” grała Severinę, kobietę więzioną przez Silvę.



Olga Kurylenko



Camille Montes, w którą wcielała się Kurylenko, była agentką boliwijskiego wywiadu w „Quantum of Solance”.



Eva Green



Green grała Vesper Lynd, na cześć której James Bond stworzył drinka w „Casino Royal”.



Halle Berry



Berry, czyli„Jinx” w filmie „Śmierć nadejdzie jutro” była agentką NSA.



Denise Richards



Dr. Christmas Jones była naukowcem i bardzo przebiegłą kobietą. Richards wystąpiła u boku Jamesa Bonda w filmie „Świat to za mało”.



Sophie Marceau



W filmie „Jutro nie umiera nigdy” agent spotkał Electrę i tym razem to nie on uwiódł, lecz został uwiedzony.



Michelle Yeoh



Wai, podobnie jak Bond była perfekcyjnie wyszkoloną agentką i pojawiła się w filmie „Jutro nie umiera nigdy”.



Izabella Scorupco



Natalya była rosyjską badaczką, którą starał się uratować Bond w filmie „GoldenEye”.



Carey Lowell



Filmowa Pam Bouvier wielokrotnie ratowała życie przystojnego agenta w filmie „Licencja na zabijanie”.



Maud Adams



Ta aktorka aż trzykrotnie pojawiała się w filmach o Jamesie Bondzie. Grała w „Człowieku ze złotym pistoletem”, „Ośmiorniczce” i „Zabójczym widoku”.



Kim Basinger



Domino Petachi, w którą wcielała się Basinger w filmie „Nigdy nie mów nigdy” to bohaterka słynnego tanga u boku Jamesa Bonda.



Barbara Carrera



Fatima była podła i brutalna. Najpierw kochała się z Bondem, a potem chciała go zabić w filmie „Nigdy nie mów nigdy”.



Carole Bouquet



W filmie „Jedynie dla twoich oczu” Bouquet grała Melinę. Kobieta starała się dopaść ludzi, winnych śmierci jej rodziców.



Jane Seymour



Mało kto pamięta, ale słynna „Dr Quinn” wcieliła się w 1973 roku w jedną z kobiet Bonda w filmie „Żyj i pozwól umrzeć”.



Ursula Anders



Piękna Anders jako Honey Ryder w filmie „Dr No”

„Skyfall” już dzisiaj na antenie TVP 1, o godzinie 21:35.

