Nowy film Andersona ze zwiastunem. W „Licorice Pizza” zobaczymy syna Philipa Seymoura Hoffmana

„Licorice Pizza” – co wiemy o filmie?

Akcja filmu „Licorice Pizza” rozgrywa się w 1973 roku, w tym samym miejscu, w którym umiejscowione są „Boogie Nights” (1997), „Magnolia” (1999) czy „Lewy sercowy” (2002) Paula Thomasa Andersona. Główne role w najnowszej produkcji reżysera zagrali Alana Haim z zespołu rockowego Haim i Cooper Hoffman, syn Philipa Seymoura Hoffmana. Wcielą się kolejno w Alanę Kane i Gary'ego Valentine'a, którzy wspólnie dorastają, przeżywają różne przygody i ostatecznie się w sobie zakochują.

Hoffmanowie i Anderson

Przypomnijmy, ojciec młodego 18-letniego Hoffmana współpracował z Andersonem przy kilku filmach, w tym wspomnianych „Boogie Nights”, „Magnolii”, „Lewy sercowy” czy „Mistrz”. Haim z kolei pracowała z reżyserem przy okazji teledysków swojego zespołu, które tworzył Anderson, w tym do piosenek „Summer Gil” czy „Little of Your Love”. W obsadzie filmu, oprócz Alany Haim i Coopera Hoffmana, zobaczymy także między innymi: Seana Penna, Toma Waitsa, Bradleya Coopera i Beny Safdie.

Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona.

