Filmowa Anastasia Steele. 10 ciekawostek o Dakocie Johnson

Ma sławnych rodziców



Matką Dakoty Johnson jest znana z lat 80. aktorka Melanie Griffith, a jej ojcem jest były gwiazdor serialu „Miami Vice” Don Johnson.



Antonio Banderas był jej ojczymem

W 1996 roku matka i ojciec Johnson, rozwiedli się. W tym samym roku Griffith poślubiła jednego z czołowych aktorów Hollywood Antonio Banderasa. Para ostatecznie rozstała się w 2014 roku, jednak Dakota wciąż jest blisko z hiszpańskim aktorem.





Jej drugie imię jest dość niezwykłe

Dakota Johnson na drugie imię ma Mayi – to rzadkie imię, które prawdopodobnie pochodzi z Francji.





Nie spędziła dzieciństwa w Hollywood

Johnson urodziła się w Austin w Teksasie i wychowywała w Aspen w Kolorado.





Jej rodzice nie są jej jedynymi sławnymi krewnymi



Babcia Dakoty Johnson ze strony jej matki to Tippi Hedren, modelka i gwiazda filmowa lat 60. Odmówiła ona kontynuowania współpracy z Alfredem Hitchcockiem po nakręceniu z nim „Ptaków” i „Marnie”, ponieważ, jak twierdziła, molestował on ją seksualnie.



Kocha zwierzęta

Podobnie jak jej babcia Tippi Hedren, która prowadzi rezerwat Shambala, w którym grupa fachowców opiekuje się półdzikimi zwierzętami, Johnson jest aktywistką na rzecz ich praw. Ma psa Zeppelina.





Nie ma wielu sławnych przyjaciół



Johnson przez jakiś czas przyjaźniła się z Mary-Kate Olsen. W wywiadach przyznaje jednak, że nie ma wielu sławnych znajomych. Najbliżej jest z Riley Keough, której matką jest Lisa Marie Presley.



Zadebiutowała na ekranie w wieku 9 lat

Johnson zagrała u boku swojej mamy Melanie Griffith i ojczyma Antonio Banderasa w dramacie kryminalnych „Wariatka z Alabamy”.



Była na odwyku

Kiedy Johnson miała 17 lat trafiła na 30-dniowy odwyk w celu poradzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.





Spotyka się z Chrisem Martinem



Od 2017 roku Dakota Johnson spotyka się z muzykiem i frontmanem zespołu Coldplay Chrisem Martinem, który jest od niej o 12 lat starszy. Związek ostatecznie potwierdził ojciec Johnson, mówiąc „The Sun”: „On jest uroczym facetem. Chcesz, żeby twoje dzieci były szczęśliwe, bez względu na wszystko”.

