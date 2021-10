Wciela się w Christiana Greya. 10 ciekawostek o Jamiem Dornanie

Kiedyś był w folkowym zespole



Jamie Dornan był kiedyś członkiem grupy folkowej Sons of Jim. Chociaż nie tworzą już muzyki, wiele ich kawałków posłuchać wciąż można w serwisie YouTube.



Spotykał się z Kierą Knightely

Jamie Dornan i Kiera Knightely spotykali się przez dwa lata – od 2003 do 2005 roku.







Jest byłym modelem

Aktor przez lata był modelem bielizny giganta odzieżowego Calvina Kleine'a. Pozował także dla domów mody Armani czy Dior.





Przełomowa rola aktora



W 2006 roku Jamie pojawił się w filmie „Maria Antonina” Sofii Copolli u boku Kirsten Dunst. Zagrał hrabiego Axela von Fersena, z którym Antonina ma gorący romans. Film ten okazał się przełomowym dla kariery Dornana.



Nie tylko „Pięćdziesiąt twarzy Greya”



Aktor grał w wielu popularnych serialach, w tym „Once Upon A Time” czy „Upadku” u boku Gillian Anderson.



Jest żonatym tatą



Dornan od 2013 roku jest mężem Amelii Warner, aktorki i piosenkarki. W listopadzie tego samego roku na świat przyszła ich pierwsza córka.



To nie on miał grać Greya

To wcale nie Jamie Dornan początkowo miał grać postać Christiana Greya. Rolę przyjął Charlie Hunnam, odrzucając ją jednak miesiąc przed rozpoczęciem prac na planie.





Ma sławną kuzynkę

Kuzynką Dornana była Greer Garson, amerkańska aktorka, siedmiokrotnie nominowana do Oscara, która statuetkę otrzymała raz za rolę w filmie "Pani Miniver".





Smutne doświadczenia



Kiedy Dornan miał 17 lat, jego mama zmarła na raka trzustki. Rok później, w jego urodziny, czwórka jego przyjaciół, którzy nakłaniali go do udziału w terapiach po stracie matki, zginęła w wypadku samochodowym.



Nie tylko aktorstwo

Dornan będąc w szkole chciał zostać profesjonalnym zawodnikiem rugby. Grał w drużynie i jednocześnie występował w przedstawieniach teatralnych. To drugie ostatecznie wygrało.

Czytaj też:

Netflix – nowości na październik. Masa świeżych seriali i filmów, wraca „Biuro”