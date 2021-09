Katie Price aresztowana. Prowadziła samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, doprowadziła do kolizji

„Policja odpowiedziała na doniesienia o kolizji z udziałem jednego samochodu na drodze B2135 w pobliżu Partridge Green około godz. 6:20 we wtorek rano (28 września)” – czytamy w oświadczeniu policji. „Kobieta, lat 43, została aresztowana pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Została zabrana do szpitala na badania” – podali funkcjonariusze. Dodali też, że droga, do której doszło do kolizji jest czasowo zablokowana.

Obecni na miejscu ratownicy medyczni potwierdzili w rozmowie z dziennikarzami, że jedna osoba została zabrana do szpitala.

„Katie była w bardzo złym stanie, gdy policja zjawiła się na miejscu. Teraz jest w szpitalu i wszyscy bardzo się o nią martwią i zastanawiają, dlaczego prowadziła samochód” – podał w rozmowie z „The Sun” anonimowy informator z otoczenia modelki. Price od kilku miesięcy mówiła otwarcie o tym, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Tłumaczyła, że z tego powodu też ciężko jej odwiedzać swojego 19-letniego syna Harveya, który cierpi na Zespół Pradera-Williego, cukrzycę, jest osobą autystyczną i częściowo niewidomą.

Katie Price – kim jest?

O Katie Price zrobiło się głośno po tym, jak w wieku 19 lat, po pierwszej z serii operacji powiększania piersi, pojawiała się w magazynach „Daily Star”, „FHM”, „Playboy”, „Maxim”, „CKM”, „Esquire” i „Cosmopolitan”. Później prowadziła rubrykę w angielskim magazynie "OK!", gdzie udzielała porad partnerskich. W 2006 roku wydała debiutancki album studyjny "A Whole New World", nagrany wspólnie z Peterem Andre. W trakcie swojej dotychczasowej kariery napisała trzy autobiografie, pięć powieści i dwie książki dla dzieci.

