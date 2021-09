Wieniawa oburzona pytaniami Wojewódzkiego. Odmówiła udziału w jego programie

W rozmowie z Żurnalistą Julia Wieniawa zdradziła, że aż pięć razy otrzymywała propozycję występu w programie Kuby Wojewódzkiego. Za każdym razem aktorka odmawiała. – Trochę się bałam Kuby, bo mimo że znam swoją wartość, to bałam się, że potraktuję mnie jak influencerki albo dziewczynę chłopaków – wyjaśniła celebrytka.

Dlaczego Wieniawa nie poszła do Wojewódzkiego?

Julia Wieniawa dodała, że z zaproszeniem do programu otrzymała listę pytań, na które miałaby odpowiedzieć na antenie TVN. W jej opinii zdecydowana większość była niestosowna. – Dostałam od niego maila z pytaniami: Czy podglądasz aktorów na planie, czy to oni podglądają ciebie? Zastanawiałam się: czy ja jestem tylko obiektem seksualnym w twoim wywiadzie? – powiedziała.

– Oczywiście, że można jakoś inteligentnie i śmiesznie poprowadzić taką rozmowę, ale ja byłam wtedy gówniarą, nadal jestem i nadal nie wiem, czy zdecydowałabym się na tego Kubę – zaznaczyła aktorka.

Celebrytka podkreśliła, że „obawia się, iż Kuba Wojewódzki zrobiłby z niej kretynkę, mimo, że nią nie jest”. – Stwierdziłam, że nie potrzebuje go do popularności, a co innego daje ten program? – podsumowała.



