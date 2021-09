„Milionerzy”. Jeden z uczestników grał o 500 tys. zł. Drugi odpadł przy pierwszym pytaniu

W ostatnim odcinku „Milionerów” swoją grę kontynuował Michał Tadeusz Koziej z Warszawy, który jest technikiem farmaceutycznym, filmoznawcą i absolwentem marketingu internetowego a na co dzień pracuje w branży farmaceutycznej. Uczestnik dotarł do pytania wartego 500 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. Kto składa zeznanie podatkowe na druku PIT-19A?

A) nauczyciele

B) duchowni

C) rolnicy

D) więźniowie

Michał Tadeusz Koziejnie znał poprawnej odpowiedzi. Mimo to postanowił zaryzykować. Wybrał odpowiedź C, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź to B, a uczestnik zakończył grę z 40 tys. zł na koncie.

W dalszej części programu grę rozpoczął Adrian Świątek, student inżynierii biomedycznej na Politechnice Łódzkiej. Dość nieoczekiwanie problemy pojawiły się przy pytaniu za 500 zł.

„Milionerzy”. Wyrażamy niedowierzanie zwrotem: baju, baju...

A) w małpim gaju

B) będziesz w raju

C) zima w maju

D) słoń w tramwaju

Uczestnik dość szybko podjął decyzję i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi A. I to był błąd, ponieważ poprawna odpowiedź to B> Tym samym zawodnik nie wygrał nawet 1000 zł i pożegnał się z teleturniejem już po pierwszym pytaniu.

„Milionerzy” - kiedy, gdzie oglądać?

Premierowe odcinki „Milionerów” emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Teleturniej można także oglądać w serwisie Player.pl.

