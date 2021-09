„Nie czas umierać”. Światowa premiera najnowszego Bonda w Londynie. Księżna Kate przyćmiła gwiazdy

Po 18-miesięcznym oczekiwaniu spowodowanym pandemią koronawirusa najnowsza część serii o agencie 007 wreszcie doczekała się premiery. I to nie byle jakiej! We wtorkowy wieczór w Londynie odbył się uroczysty pokaz „Nie czas umierać” z udziałem gwiazd oraz członków rodziny królewskiej.

Gwiazdy i royalsi na premierze w Londynie

Na czerwonym dywanie brylowały gwiazdy: Lashana Lynch, Lea Seydoux i Daniel Craig, który żegna się z rolą Jamesa Bonda. Nie zbrakło wielokrotnej odtwórczyni roli M – Judi Dench. Londyńską premierę uświetnili członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Uwagę mediów skradła księżna Kate, która na tę okazję wybrała złotą suknię. Co podkreśla BBC, tym razem royalsi sprawili filmowcom nie lada niespodziankę – w Royal Albert Hall pojawiły się aż dwa pokolenia Windsorów. Następca brytyjskiego tronu książę Walli Karol pozował z żoną, księżną Kornwalii Camillą. Towarzyszyli im książę Cambridge William i wspomniana księżna Kate.

Polska premiera „Nie czas umierać”

Tuż po londyńskiej premierze najnowszą odsłonę przygód Jamesa Bonda będą mogli oglądać widzowie na całym świecie. Film „Nie czas umierać” w Polsce oficjalną premierę będzie miał 1 października.

James Bond kontra koronawirus

Film „Nie czas umierać” miał mieć premierę w kwietniu 2020 roku. Wtedy jednak na całym świecie przybrała na sile pandemia koronawirusa, więc premierę przełożono na listopad. Jesienią sytuacja nie była wcale lepsza, więc MGM, Universal oraz producenci filmu Michael G. Wilson i Barbara Broccoli zdecydowali, by przełożyć debiut filmu w kinach na wiosnę 2021 roku. Z biegiem czasu stało się jasne, że także kwietniowy termin w 2020 r. nie jest realny - szczepienia trwały, a walka z koronawirusem się nie kończyła. Ostatecznie twórcy zapowiadali, że „Nie czas umierać” trafi do kin w listopadzie, udało się to miesiąc wcześniej. Tak czy inaczej, na nowego Bonda fani musieli czekać aż 1,5 roku dłużej.

Ostatni Bond z Craigiem w roli głównej

„No Time to Die” to ostatnia produkacja z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem kolejnego obrazu o przygodach agenta 007 jest wspomniany Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadał Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik.