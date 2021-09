„Love Island. Wyspa Miłości”. Nowe pary i złamane serca. Co wydarzyło się w ostatnim odcinku show?

Bohaterowie „Love Island. Wyspa Miłości” ostatnie dni spędzili osobno. Karolina Gilon zabrała panów do Casa Amor, gdzie czekało na nich kilka pięknych pań, a do willi, w której zostały uczestniczki show, przybyli nowi mężczyźni. Po spędzonych wspólnie chwilach nadszedł jednak moment decyzji. Niektóre z nich były zaskakujące.

„Love Island. Wyspa Miłości”. Szokujące decyzje

Najłatwiejszy wybór miał Adrian i Ola, czyli dotychczasowi single. Ola wybrała Dawida, a Adrian wrócił z Casa Amor z Edytą. Magda powiedziała, że pozostaje wierna i czeka na powrót Wiktora. Nie zawiodła się. Mężczyzna wkroczył do willi sam i od razu porwał w ramiona swoją wybrankę. W parze pozostali również Alex i Jurek.

Paulina zdecydowała się zmienić parę i postawiła na nowego uczestnika programu Mateusza. Tymczasem zakochany w niej Andrzej powrócił sam z Casa Amor, co od razu doprowadziło dziewczynę do łez. – Ja byłem pewny swoich uczuć, dlatego tak zrobiłem. Mam nadzieję, że Paulinka będzie szczęśliwa. Tego tak naprawdę pragnę. Jej szczęścia – powiedział.

Aleksandra pozostała wierna Arkowi i miała nadzieję, że jej wybranek również wejdzie sam do willi. On jednak przyprowadził Laurę. Sytuacja stała się napięta. – Nie wierzę. Mam kolejną lekcję, by nie ufać mężczyznom. Aktorstwo jest u ciebie na najwyższym poziomie. Andzia mnie ostrzegała – powiedziała przez łzy dziewczyna.

Galeria:

„Love Island. Wyspa Miłości”. Nowe pary w programieCzytaj też:

„Nie czas umierać”. Światowa premiera najnowszego Bonda w Londynie. Księżna Kate przyćmiła gwiazdy