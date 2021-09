Sharon Stone odniosła się sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce. Co powiedziała gwiazda?

Sharon Stone przyłączyła się do akcji „Miłość nie jest ideologią”, wspierającej osoby LGBTQ+. Zakłada ona organizację wystawy w jednej z londyńskich galerii sztuki, z której cały zysk zostanie przekazany Federacji Znaki Równości.

Sharon Stone wspiera polską społeczność LGBTQ+

Na festiwalu Filmowym w Zurychu hollywoodzka gwiazda odbierała nagrodę za całokształt twórczości, czyli Golden Icon. Zdaniem Sharon Stone w Polsce panuje homofobia. – Po prostu uważam, że nikt nie powinien być traktowany inaczej niż pozostali. Jakakolwiek próba segregacji jest bzdurą. Dlaczego osoby homoseksualne mają komukolwiek mówić, z kim sypiają i jak uprawiają seks? Nikt nie zapytał mnie, jak uprawiam seks, z kim to robię, czy jestem na dole, ani co lubię w seksie. Uważam, że pytanie o to jest przemocowe i niestosowne – powiedziała gwiazda w rozmowie z Arturem Zaborskim, dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Słowa aktorki skomentowała Wanda Nowacka. – To boli, bo mieliśmy wstawać z kolan, a padamy jako społeczeństwo. Jak myślę sobie, jak czują się dzieciaki LGBTQ+ w polskich szkołach, na polskich ulicach, co słyszą ich rodzice, co słyszą ich najbliżsi, to jest mi znacznie bardziej przykro. Nie chodzi o wstyd na zewnątrz, tylko krzywdę wewnątrz – powiedziała Nowacka i dodała, że wycofywanie uchwał „antyLGBT” z samorządów nie jest oddawaniem pola Brukseli, lecz powrotem do racjonalnego myślenia.

Czytaj też:

Przyjaciółka oskarża Meghan Markle. „Kłamała w wywiadzie dla Oprah Winfrey”