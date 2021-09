Young Leosia u Wojewódzkiego. „Nasz dobrobyt to jest też dobrobyt kraju”

Kim jest Young Leosia?

Young Leosia, a właściwie Sara Leokadia Sudoł rozpoczynała swoją karierę grając jako didżejka w klubach. W sierpniu 2020 roku zadebiutowała z singlem „Wyspy”, a następnie z „Zakochałam się, ale zryłeś”. W październiku tego samego roku wydała singiel „ULALA” z Żabsonem, Beteo i Boruccim, a także zaśpiewała gościnnie w utworze Nik Tendo „Loyal”. Popularność zyskała w 2021 roku dzięki singlowi „Szklanki”. Później pojawiła się w teledysku Maty do utworu „Kiss cam (podryw roku)”, a w sierpniu wydała singiel „Jungle Girl” z Żabsonem.

Nie jest dziewczyną nikogo z show-biznesu

Raperka we wtorek 29 sierpnia gościła w programie „Kuba Wojewódzki” wraz z Andrzejem Piasecznym. Wojewódzki zwrócił uwagę, że „cały kraj się nią jara”, co było nawiązaniem do jej przeboju „Szklanki”. – Możliwe, że na początku było to małe, artystyczne wyolbrzymienie, ale stało się to prawdą, więc... Czemu nie? – odpowiedziała DJ-ka.

W trakcie rozmowy Young Leosia zdementowała informacje, jakoby była partnerką Żabsona i nic nie łączy ją też ze Smolastym. Dodała, że „nie jest dziewczyną nikogo z show-biznesu”.

„Rap dąży do materializmu”

Young Leosia potwierdziła podczas rozmowy, że zależy jej na pieniądzach. – Rap dąży do materializmu, do robienia tzw. papieru, by to eksponować. To jest kwestia indywidualna, nie każdy raper to robi. (...) Czy to coś złego, że dążymy do tego, by się wzbogacać i mieć dobrobyt? Prawda jest taka, że nasz dobrobyt to jest też dobrobyt kraju, następnych pokoleń, naszych dzieci – wyjaśniła.

Pytana o to, dlaczego w jej twórczości nie ma mowy o obecnej sytuacji społecznej stwierdziła, że „nie jest osobą, która mówi o tym” bo „jest osobą, która to tworzy”. – To znaczy, że jestem przykładem dla innych tego, że, będąc raperką, DJ-ką i realizatorką dźwięku, można też być kobietą i to robić. Tak rozumiem swój feminizm. Zostawiam innym osobom to, by to opisały – przekonywała.

