QUIZ. Dzisiaj są wielkimi gwiazdami. A czy pamiętasz, jak zaczęła się ich kariera?

„The Voice of Poland”, „Mam talent!”, „Idol”, „X-Factor”, „Top Model”, „Must Be The Music. Tylko Muzyka” – to tylko część programów, w których zaczęła się kariera dzisiejszych gwiazd telewizji. Obecnie, tacy artyści, jak Dawid Podsiadło, Monika Brodka, czy Michał Szpak koncertują po całym kraju, a ich płyty sprzedają się, jak świeże bułeczki. Inne gwiazdy z kolei prowadzą dziś programy w czołowych stacjach telewizyjnych, a sławę przyniosła im praca modelki lub udział w konkursach piękności. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy pamiętasz, gdzie swoje pierwsze kroki stawiały wybrane przez nas gwiazdy.

QUIZ:

QUIZ. Dziś są wielkimi gwiazdami. A pamiętasz, jak zaczynali karierę?Czytaj też:

