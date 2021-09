„You Can Dance – Nowa Generacja”. W programie szykują się spore zmiany. Jakie?

Program „You Can Dance” zadebiutował w 2007 roku na antenie stacji TVN. Od samego początku przewodniczącym jury był Agustin Egurrola, który sędziował we wszystkich dziewięciu edycjach. Po kilkuletniej przerwie show powróciło, ale już do Telewizji Polskiej. Tym razem uczestnikami programu są dzieci miedzy 8 a 13 rokiem życia.

„You Can Dance – Nowa Generacja”. Nowy dzień i godzina emisji

Spośród ponad 1000 osób jury, czyli Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał „Misha” Kostrzewski, wyłoniło 55 najlepszych tancerzy, którzy przeszli do kolejnego etapu. Będzie nim Akademia. W pierwszym odcinku Akademii wyłonionych zostanie 16 najlepszych uczestników, którzy zaprezentują swoje umiejętności taneczne w odcinkach studyjnych. Od tego tygodnia program będzie nadawany w niedzielę, o godzinie 17:15.

Skąd ta zmiana? Prezes Telewizji Polskiej powiedział, że zmiana wynika z faktu, że „You Can Dance – Nowa Generacja” jest stworzony z myślą o całych rodzinach. – Podjęliśmy decyzję o zmianie dnia i godziny właśnie na prośbę rodzin, dla których dotychczasowa pora uniemożliwiała wspólne oglądanie programu – powiedział Jacek Kurski. Show kończyło się po godzinie 22:20, a zdaniem prezesa zainteresowani są nim nawet również widzowie w wieku ośmiu lat, których rówieśnicy występują w „You Can Dance – Nowa Generacja”.

„You Can Dance – Nowa Generacja” będzie można oglądać w niedzielę, o godzinie 17:15, na antenie TVP 1.

