„Rolnik szuka żony”. Wyznania Izabeli zszokowały widzów programu. Co powiedziała uczestniczka?

„Rolnik szuka żony” to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Najnowsza edycja budzi równie duże emocje, co poprzednie. W ostatnim odcinku uczestnicy show poznawali wybrane poprzez listy kandydatki na żony.

„Rolnik szuka żony”. Szokujące wyznania kandydatki

Izabela ma 21 lat i przyznała, że nie tylko nigdy nie była w związku, ale i nigdy jeszcze nie była na randce. Dlaczego więc zgłosiła się do programu? Wszystko za namową swojej mentorki, którą jest babcia młodej kobiety. Starsza dama uważa, że wnuczka niebawem zacznie być postrzegana jako stara panna, powinna więc jak najszybciej wyjść za mąż. Izabela mieszka na wsi, gotuje, piecze ciasta i uważa, że świetnie odnajdzie się w roli żony i matki. Tym bardziej że na co dzień pracuje z dziećmi.

Wyznania i rozmowa Izabeli z Kamilem wywołała prawdziwą lawinę komentarzy w internecie. „Rozwaliła mnie swoimi tekstami. Wracając z rozmowy, oznajmiła reszcie, że jest zszokowana, że on już chce mieć dzieci, a przecież to ona nawijała mu o dzieciach”, „Mieć tyle lat i śluby się pchać, bo rodzina gada, że stara panna?!”, „Ona nawet nie widzi w nim potencjalnego kandydata na męża, ale już męża. Dlaczego? Bo babcia mówiła, że stara panna. Gdzie to dziewczę się chowało!” – pisali w sieci widzowie programu.

