Bajki dla dzieci w wieku 3+ na Netfliksie. Lista dla rodziców najmłodszych pociech

W rozległej bibliotece Netfliksa trudno czasami znaleźć coś odpowiedniego dla najmłodszych. Przygotowaliśmy listę kilku odcinkowych seriali dla dzieci 3+, które będą odpowiednie dla waszych pociech. Oto, na co możecie zwrócić uwagę przy doborze repertuaru.

„Spytaj Mądroboty”



StoryBoty to znane z wielokrotnie nagradzanych aplikacji edukacyjnych ciekawskie małe stworzenia, które mieszkają w naszych ekranach i przeżywają wspaniałe przygody, odpowiadając na pytania zadawane przez dzieciaki.



„Małe królestwo Bena i Holly”



W magicznym Małym Królestwie elf Ben i księżniczka-wróżka Holly uczą się podczas niezwykłych przygód, jak pracować w grupie, dzielić się z innymi i rozwiązywać problemy.



„Bookmarks”



Celebryci czytają książki dla dzieci czarnych autorów, by zapoczątkować zrozumiałe dla dzieci rozmowy na temat empatii, równości, szacunku i walki z rasizmem.



„Troskliwe misie i kuzyni”



Przytulaśna paczka jest znów w komplecie, a wraz z nimi wracają troskliwe opowieści dla nowego pokolenia. Do zabawy dołączą również kuzyni Troskliwych Misiów!



„Karolek z Naklejkowa”



Karolek potrafi tworzyć wspaniałe historie za pomocą kształtów. Pomóż mu w tym, wyruszając we wspaniałą przygodę w kosmosie, na Dzikim Zachodzie i we własnym domu.



„Podróże Justina”



Wyobraźnia przenosi chłopca w różne miejsca na świecie i w różne momenty historii, gdzie uczy się ważnych rzeczy i świetnie bawi razem z wymyślonymi przyjaciółmi.



„Luna Petunia”



Za pomocą swojego magicznego kufra na zabawki Luna Petunia przenosi się do czarodziejskiej krainy, w której czekają na nią nowi znajomi i niezapomniane przygody.



„Molang”



Pomysłowy króliczek o wielkim sercu i jego przyjaciel, radosny kurczaczek, odkrywają pastelowy świat, w którym codziennie przeżywają inną przygodę.



„Autobusik Tayo”



Autobus Tayo i jego przyjaciele poznają swoje trasy w wielkim mieście, przeżywając przy okazji całe mnóstwo ekscytujących przygód.



„Śmieciarka”



Sześcioletni Staś i jego najlepszy kumpel, wielki samochód-śmieciarka, odkrywają świat i przeżywają wspaniałe przygody, w czym towarzyszą im zaprzyjaźnione zwierzątka. Czytaj też:

