Open'er Festival 2022. Dua Lipa headlinerką! Kto jeszcze w line-upie?

Dua Lipa



Jest dziś bezsprzecznie jedną z najważniejszych artystek na świecie. Jej debiutancki, imienny album (2017), sprzedał się w ponad 6 milionach kopii, a towarzyszące mu single (w tym "IDGAF", "Blow Your Mind [Mwah]" czy "New Rules") w ponad 80 milionach. Natomiast za sprawą “New Rules” stała się najmłodszą artystką z ponad miliardem odsłon na YouTube. W 2018 roku, jako pierwsza artystka w historii BRIT Awards, otrzymała aż 5 nominacji, zabierając do domu dwie statuetki. Rok później zgarnęła dwie nagrody Grammy w kategoriach Best New Artist oraz Best Dance Recording za nagrany z Silk City kawałek „Electricity”. Jej druga płyta “Future Nostalgia” (2020) dotarła na szczyt w UK, a w pierwszym tygodniu po premierze przekroczyła 290 milionów streamów. Do dziś odsłuchano ją ponad 6 miliardów razy, a kawałki "Don't Start Now", "Physical" czy "Levitating" stały się jednymi z największych hitów 2020 roku. Dua Lipa ma dziś na koncie 3 nagrody Grammy i jest najczęściej słuchaną artystką w Spotify na świecie.

W Gdyni pojawi się 1 lipca na Orange Main Stage.



Martin Garrix



Jest jednym z największych nazwisk zarówno muzyki elektronicznej, jak i popu. Debiutował w 2013 roku i już wtedy nastąpiła eksplozja jego popularności, za sprawą kawałka „Animals”. Zaledwie 17-letni Martin tchnął wtedy powiew świeżości w scenę EDM, a już rok później doczekaliśmy się całej serii hitów spod jego ręki, jak „Proxy”’, „Wizard” czy „Gold Skies”. W 2015 roku, oprócz nagranego z Usherem „Don’t Look Down”, Garrix doczekał się współpracy z Tiësto, tworząc ze swoim idolem „The Only Way Is Up”. W kolejnych latach stał się jednym z najgłośniejszych producentów światowego mainstreamu, nagrywając „In The Name Of Love” (2016) z Bebe Rexhą, „Scared To Be Lonely” (2017) z Dua Lipą, „There For You” (2017) z Troyem Sivanem, „Ocean” (2018) z Khalidem czy „Summer Days” (2019) z Macklemorem i Patrickiem Stumpem z Fall Out Boy. W 2016, 2017 i 2018 DJ Mag umieścił Martina Garrixa na szczycie zestawienia Top 100 DJs. W ostatnich latach Garrix notował ponad 20 milionów streamów na Spotify miesięcznie, grał na największych festiwalach na świecie, oraz uświetnił swoją twórczością największe imprezy sportowe – Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 oraz Euro 2020. Jednocześnie zarządza swoim labelem STMPD RCRDS, będąc wsparciem i mentorem dla nowych artystów.

Martin Garrix wystąpi na Orange Main Stage 1 lipca.



Jessie Ware

Od lat słynie z mistrzowskiego łączenia R&B, elektroniki i muzyki tanecznej. Jej debiut „Devotion” ukazał się w 2012 roku, a kawałki „Wildest Moments” oraz „Running” zyskały bardzo dużą popularność w Europie, dając artystce pierwszą nominację do prestiżowej Mercury Prize. Zarówno ta, jak i kolejne dwie płyty „Tough Love” (2014) i „Glasshouse” (2017) dotarły do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych albumów w UK. W ubiegłym roku Jessie Ware zaprezentowała „What's Your Pleasure?”. Wydawnictwo promowały single „Ooh La La”, „Mirage (Don’t Stop)”, „Soul Control”, „Spotlight”, „Save A Kiss” i „Remember Where You Are”. Album zadebiutował na 3 miejscu w UK i dał artystce szóstą nominację do BRIT Awards, trafiając także do zestawienia najlepszych płyt roku m.in. w Pitchforku, Rolling Stone, The Guardian czy Stereogum. Natomiast Billboard umieścił „What's Your Pleasure?” na pierwszym miejscu listy Best Dance Albums of 2020.



Jessie Ware zagra na Orange Main Stage 2 lipca.





Sons Of Kemet

Shabaka Hutchings, lider Sons Of Kemet, to jedna z najbardziej wyróżniających się postaci w nowej fali jazzu – nie tylko jako multiinstrumentalista, ale także jako kompozytor i frontman. Już w dzieciństwie, które spędził w Londynie, Birmingham i na Barbadosie, towarzyszyła mu muzyka wielu kultur. W kolejnych latach przekuł tę mieszankę w twórczość swoich artystycznych projektów, do których zaliczyć należy również The Comet Is Coming czy Shabaka and the Ancestors. Tegoroczny, czwarty album Sons Of Kemet „Black To The Future” niesie ze sobą ważny przekaz, o którym Hutchings opowiada przez pryzmat historii swojej babci. „Kiedy przyjechała do Anglii (…) musiała pracować niezwykle ciężko, aby jej dzieci mogły się rozwijać. Dla mnie to jest esencją ‘Black To The Future’ – nie zapominać, dlaczego tu jesteśmy”.



Sons Of Kemet zagrają na Alter Stage 2 lipca.



Jehnny Beth

Zasłynęła jako charyzmatyczna liderka i wokalistka zespołu Savages, który otrzymał nominacje do Mercury Prize za albumy „Silence Yourself” (2013) i „Adore Life” (2016). Od 2017 roku, kiedy grupa postanowiła zrobić przerwę w działalności, artystka z powodzeniem rozwija swoją karierę solową. Po współpracy z tak różnorodnymi artystami jak PJ Harvey, Trentemøller, The XX, Gorillaz, Julian Casablancas, IDLES czy Anna Calvi, w 2020 roku fani doczekali się jej debiutanckiego solowego albumu „To Love Is To Live”, który promowały single „I'm The Man” oraz „Flower”. W tym roku otrzymaliśmy album „Utopian Ashes”, nagrany wspólnie z Bobbym Gillepsie z Primal Scream.



Jehnny Beth zagra na Alter Stage 29 czerwca.



Cigarettes After Sex

Ich muzyka jest jak emocje znane z najbardziej romantycznych filmów – nostalgiczna, pochłaniająca, przepełniona bólem oraz intensywnie obrazowa. Te unikalne cechy pozwoliły piosenkom amerykańskiego zespołu rozbrzmiewać w wielu krajach i budować rzeszę oddanych fanów. Ich kariera zaczęła się od EP-ki „I.”, na której znalazł się utwór „Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, który z czasem stał się dużym przebojem Cigarettes After Sex. Chociaż mogli wybrać standardową, wielotygodniową drogę studyjną, debiutancki, imienny album (2017) nagrali w zaledwie trzy dni w sali prób na Brooklynie, a drugi „Cry” (2019) powstał w ciągu jednego tygodnia na słonecznej Majorce. To właśnie ta intensywność, połączona z perfekcyjną spójnością pomiędzy muzyką i tekstami utrzymuje słuchaczy w ciągłym zachwycie, sprawiając, że nieustannie wracają do twórczości grupy.



Cigarettes After Sex wystąpią na Alter Stage 2 lipca.



Moses Sumney



Z założenia wymyka się artystycznym definicjom. Muzyk dzielił swoją młodość między USA a Ghanę, czerpiąc inspiracje z rzeczywistości obu krajów i stając się mistrzem swojej własnej sztuki. Czasem tworzy art-rock, innym razem sięga po soul i czerpie z muzyki jazzowej czy elektroniki. A wszystko to spojone jest jednym elementem – jego oszałamiającym głosem. W ubiegłym roku ukazał się jego drugi, dwupłytowy album „græ”, który trafił na 3 miejsce podsumowania najlepszych albumów 2020 roku według Pitchforka. „Zdumiewający album wokalisty i autora o krystalicznym głosie jest zderzeniem wielu nastrojów”, czytamy w recenzji magazynu, który nadał wydawnictwu tytuł „Best New Music”. Rozdzielając „græ” na dwie różnorodne części, Sumney tworzy przestrzeń dla słuchaczy, w której można swobodnie chłonąć jego sztukę.

Artystę zobaczycie na Alter Stage 30 czerwca.



Pillow Queens



Od 2016 roku, kiedy ukazała się EP-ka „Calm Girls” pochodzący z Dublina zespół po cichu budował wokół siebie coraz większy krąg fanów gitarowej alternatywy, supportując m.in. IDLES, Pussy Riot czy Future Islands oraz wyprzedając coraz większe kluby w rodzimej Irlandii. Przełomem stała się dla nich premiera debiutanckiego albumu „In Waiting” (2020), który wychwalały między innymi NME, DIY, NPR i The Line of Best Fit, a Stereogum umieściło je w sekcji Band To Watch. Natomiast The Guardian nazwał Pillow Queens „najbardziej ekscytującym zespołem indie rocka w 2020”. Ich najnowszy singiel to „Rats”.

Koncert na Alter Stage 2 lipca.

