10 najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Gigant podzielił się danymi

Wymienione tytuły zgromadziły największą widownię w ciągu 28 dni od premiery. Na liście pojawia się oczywiście „Król tygrysów”, „Gambit królowej” czy „Wiedźmin”. Jaki serial pobił wszelkie rekordy? Zobaczcie sami.

10. „Emily w Paryżu” sezon 1. – 58 mln widzów



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



9. „Łasuch” sezon 1. – 60 mln widzów



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



8. „Gambit królowej” – 62 mln widzów



Genialna osierocona dziewczyna zmaga się z nałogiem i próbuje zostać najlepszą szachistką świata.



7. „Król tygrysów” – 64 mln widzów



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



6. „Dom z papieru” sezon 4. – 65 mln widzów



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



5. „Stranger Things” sezon 3. – 67 mln widzów



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



4. „Sex/Life” sezon 1. – 67 mln widzów



Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było. Gdy przywołuje szaloną przeszłość, do głosu dochodzą jej długo skrywane pragnienia.



3. „Wiedźmin” sezon 1. – 76 mln widzów



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



2. „Lupin” sezon 1. – 76 mln widzów



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



1. „Bridgertonowie” sezon 1. – 82 mln widzów



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.Czytaj też:

