„Top Model”. Z programu odpadł niepełnosprawny uczestnik. Widzowie oburzeni

W tym sezonie „Top Model” wzbudza ogromne emocje. Na castingach nie tylko zobaczyliśmy, jak uczestnicy prezentują się na wybiegu, ale i poznaliśmy wiele przejmujących historii. W tym transpłciowej dziewczyny z Białorusi, mężczyzny, który był uzależniony od narkotyków, oraz Bartosza Klocha, któremu w dzieciństwie amputowano obie nogi i dziś porusza się za pomocą protez.

„Top Model”. Co widzowie zarzucają stacji TVN?

W ostatnim odcinku „Top Model” bohaterowie show musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Była nim sesje z robakami, pająkami i skorpionami, które kładziono im na ciele, a nawet na twarzy. Bartoszowi Klochowi przypadł zielony insekt i choć dobrze czuł się podczas zdjęć, to nie krył rozczarowania. – Starałem się dać z siebie wszystko, ale nie jestem do końca zadowolony z efektów – powiedział. Później uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Kolejnymi ich zadaniami była sesja na temat ciałopozytywności, ekologii i hejcie oraz krótkie filmiki, w których musieli powiedzieć o sobie.

Decyzją jury, czyli Katarzyny Sokołowskiej, Joanny Krupy, Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszki, Bartosz Kloch musiał pożegnać się „Top Model”. Ten werdykt nie spodobał się widzom. „Bartek powinien opuścić program tydzień temu. Chcieliście pokazać tylko, jaka z was tolerancyjna telewizja”, „Wykorzystali go do podbicia oglądalności. Słabe to” – pisali w komentarzach internauci.

