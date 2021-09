Beata Kozidrak wraca na scenę. Już w niedzielę zaśpiewa ze Steczkowską

Z informacji przekazanych przez „Super Express” wynika, że Beata Kozidrak już tydzień temu zagrała trzy koncerty na zamkniętych imprezach. W ten weekend ma się z kolei pojawić na scenie podczas trasy jubileuszowej Justyny Steczkowskiej. Artystki mają zaprezentować w Poznaniu wspólny utwór, który nagrały razem jeszcze w sierpniu tego roku. – Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać – miała powiedzieć Steczkowska.

Koncert w Poznaniu

Piosenkarka zapowiedziała wspólny koncert poprzez wideo zamieszczone na swoim Instagramie. „Z kim widzę się i słyszę 3 października w Poznaniu na premierowym koncercie inaugurującym trasę mojego 25-lecia artystycznego?” – pytała. W Poznaniu, oprócz wspólnego wykonania z Kozidrak, będzie można także usłyszeć duet Steczkowskiej z Arkiem Kłusowskim.

Wokalistka przeprasza



Przypomnijmy, od czasu, gdy Beata Kozidrak została zatrzymana prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, minął już prawie miesiąc. Gwiazda zaraz po zdarzeniu zamieściła na Instagramie wpis, w którym przeprosiła fanów. „Z całego serca żałuję tego, co się wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa” – napisała. Piosenkarka przyznała się do winy i nie uchyla się od odpowiedzialności za swój czyn.

