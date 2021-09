Kiedy premiera sequela „Gladiatora”? Ridley Scott uchylił rąbka tajemnicy

„Ostatni pojedynek” Scotta

W październiku premierę będzie miał „Ostatni pojedynek” (ang. „The Last Duel”). To najnowszy film w reżyserii Ridley'a Scotta, w którym w obsadzie zobaczymy gwiazdy takie jak Matt Damon, Jodie Comer czy Adam Driver. Fabuła będzie się rozgrywała w XIV-wiecznej Francji. Śledzimy losy francuskiego rycerza Jeanie de Carrougesie, który wracając z wojny w Szkocji, odkrywa, że jego żona Marguerite oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa o gwałt. Nikt nie wierzy kobiecie. Rycerz prosi o audiencję u króla Francji Karola VI. Ten, za radą swoich doradców, proponuje rozstrzygniecie sporu przez jeden z ostatnich prawnie usankcjonowanych pojedynków na śmierć i życie we Francji.

Kiedy reżyser zajmie się sequelem „Gladiatora”? Co wiemy o fabule?

Kolejnym projektem, nad którym obecnie pracuje znany twórca jest film o Napoleonie Bonaparte, w którego wcieli się Joaquin Phoenix, aktor znany ze wcześniejszej pracy ze Scottem, choćby przy wspomnianym „Gladiatorze”.

– Następny „Gladiator” już mi się pisze – przekazał w rozmowie z „Empire” Ridley Scott. – Więc kiedy skończę z Napoleonem, Gladiator będzie gotowy do drogi – powiedział 83-letni reżyser.

Sequel „Gladiatora”, który ogłoszony został po raz pierwszy w listopadzie 2018 roku, opowiadać będzie o Lucjuszu, synu Lucilli, granej przez Connie Nielsem i siostrzeńcu żądnego władcy i niemoralnego Kommudusa, w którego wcielał się Joaquin Phoenix. Zarówno Lucilla jak i Lucjusz zostali uratowani przez Maximusa, granego przez Russella Crowe'a przed rozgoryczonym rzymskim cesarzem.

