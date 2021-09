Październik w HBO GO. Ponad 50 nowych produkcji. Jakie seriale i filmy obejrzymy?

Wśród nowości października będzie między innymi trzeci sezon serialu HBO „Sukcesja” - opowieści o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. W nadchodzącym miesiącu do HBO GO dodany zostanie kultowy już serial przedstawiający losy grupy bogatych nastolatków z Upper East Side, czyli „Plotkara”. Jedną z serialowych premier października będzie serial „Angela Black” z Joanne Froggatt i Michielem Huismanem w rolach głównych. To jednak nie wszystko. Z nowymi sezonami wracają do serwisu takie seriale HBO, takie jak: „We're Here” oraz „Pohamuj entuzjazm”. Swoją premierę będzie mieć także finałowy sezon, stworzonego przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a, nagradzanego serialu „Niepewne” opowiadającego o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, młodej Afroamerykanki.

W październiku w HBO GO nie zabraknie też propozycji filmowych. Dla amatorów kina opartego na komiksach przygotowane zostały premiery filmów „Deadpool” oraz „Deadpool 2”. Inną produkcją będzie film „Logan: Wolverine” z Hugh Jackmanem. Inną nowością będzie „Gniazdo”, a w nim Jude Law jako odnoszący sukcesy biznesmen, który przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Kolejną propozycją na wieczorny seans filmowy będą Zwierzęta nocy. Dla miłośników komedii i filmów na odprężenie przygotowana została premiera trylogii filmów Kac Vegas – „Kac Vegas”, „Kac Vegas 2”, „Kac Vegas w Bankoku”. Nowością w HBO GO będzie też film „Pomoc” ze znaną z serialu Obsesja Eve Jodie Comer w roli głównej.

Lista nowych filmów i seriali na HBO GO w październiku

„Młody Sheldon”, sezon 5. – 8 października

Kolejny sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu.





„We're Here”, sezon 2. – 12 października

Serial podąża za znanymi drag queens, Bob the Drag Queen, Eureką O'Harą i Shangelą, które kontynuują swoją podróż, dzieląc się miłością i pracując na umacnianie więzi w małomiasteczkowej Ameryce.





„Batwoman”, sezon 3. – 14 października

Kolejna odsłona serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.





„Sukcesja”, sezon 3. – 18 października

Nowy sezon serialu o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Logan Roy, z zaskoczenia zaatakowany w finale drugiego sezonu przez zbuntowanego Kendalla, znajduje się teraz w trudnym położeniu. Trzeci sezon rozpoczyna się, gdy Logan próbuje zabezpieczyć swoje rodzinne, polityczne oraz finansowe zaplecze i sojusz.





„All American”, sezon 4. – 26 października

Czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.





„Niepewne”, sezon 5. – 25 października

Piąty i finałowy sezon stworzonego przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a serialu HBO, który opowiada o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, młodej Afroamerykanki.





„Pohamuj entuzjazm”, sezon 11. – 25 października

Jedenasty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny.





„Plotkara” – premiera: 26 października, odc. 1-6

Serial Max Original przedstawiający losy nowej generacji nastolatków zabiera nas z powrotem na Upper East Side, gdzie - dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji - śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.





„Plotkara” – 26 października, wszystkie sezony

Kultowy już serial przedstawiający losy bogatych nastolatków z ekskluzywnej szkoły na Manhattanie, których każdy ruch śledzi bardzo dobrze poinformowana, anonimowa blogerka.





„Angela Black” – 26 października



Serial opowiadający o pogodzonej ze swoim losem i poczuciem uwięzienia w małżeństwie kobiecie, z którą pewnego dnia kontaktuje się prywatny detektyw, by obnażyć przed nią kilka przerażających prawd dotyczących jej przemocowego męża.



„Temple”, sezon 2. – 28 października, cały sezon



Drugi sezon serialu opowiadającego o lekarzu po przejściach, który postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę. Podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej.



„Kac Vegas”, trylogia („Kac Vegas”, „Kac Vegas 2”, „Kac Vegas w Bankoku”) – 1 października

Zaczyna się od tego, że czterech najlepszych kumpli wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że... nic nie pamiętają.





„Pomoc” – 1 października

Historia relacji młodej opiekunki z pacjentem domu opieki, których życie na zawsze zmienia się wraz z nadejściem pandemii koronawirusa COVID-19. Jodie Comer w roli głównej.





„Zwierzęta nocy” – 3 października

Dystyngowana kobieta otrzymuje manuskrypt książki od swojego byłego męża. W trakcie lektury zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Amy Adams i Jake Gyllenhaal w rolach głównych, dwie nominacje do Złotego Globu za scenariusz i reżyserię.





„I oto jesteś” – 7 października

Komedia romantyczna przedstawiająca perypetie wdowy, który podczas podróży dookoła świata spotyka miłość.





„Deadpool” oraz „Deadpool” 2 – 9 października

Oparte na komiksach Marvela filmy o niekonwencjonalnym superbohaterze. W obu produkcjach w rolę główną wciela się Ryan Reynolds.





„Logan: Wolverine” – 17 października

Hugh Jackman powraca jako Logan, który w kryjówce na granicy z Meksykiem opiekuje się schorowanym Profesorem X. Jednak jego próby, aby ukryć się przed światem, kończą się niepowodzeniem, gdy pojawia się młody mutant ścigany przez mroczne siły.





„Głębia strachu” – 17 października

Grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej znajdującej się na dnie Rowu Mariańskiego. Kristen Stewart oraz Vincent Cassel w rolach głównych.





„Interstellar” – 24 października

Historia Ziemi dobiega końca. Grupa astronautów wyrusza w międzygalaktyczną misję – muszą znaleźć planetę, która będzie nadawała się do zamieszkania przez ludzi. Oscar za efekty specjalne. W filmie występują: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain.





„Gniazdo” – 31 października

Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w głównej roli.





„Być jak James Bond” – 1 października

Szczere wspomnienia Daniela Craiga z jego 15-letniej przygody z rolą Jamesa Bonda. W materiale Craig dzieli się swoimi osobistymi wspomnieniami w rozmowie z producentami 007: Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli.





„Sport równych szans” – odcinek finałowy: 6 października

Program dokumentalny przedstawiający sportowców, grupy społeczne, pracowników służby zdrowia i innowatorów, którzy starają się wspierać pozytywne zmiany społeczne poprzez sport. Jego gospodarzem jest kanadyjski paraolimpijczyk Greg Westlake, który podróżuje po całym kraju, śledząc historie sportowców i organizacji.





„Rodzina nuklearna” – odcinek finałowy: 11 października

Trzyczęściowy film dokumentalny HBO przedstawia opowieść reżyserki Ry Russo-Young o jej własnej przeszłości. Ry i jej siostra Cade urodziły się w związku dwóch lesbijek dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził nieoczekiwany proces sądowy, który wstrząsnął życiem rodziny.





„Bob Costas”

Nowe odcinki programu HBO prowadzonego przez legendarnego prezentera Boba Costasa. W programie prezentowane są wywiady z największymi postaciami ze świata sportu, rozrywki i kultury popularnej, a także dyskusje dotyczące aktualnych zagadnień sportowych.





„Axios”, sezon 4.

Nowe odcinki czwartego sezonu serialu produkcji HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.



Kino świata

„Kamień, papier i nożyce” (Argentyna) – rutyna dwójki rodzeństwa zostaje zakłócona, gdy ich przyrodnia siostra wraca z Hiszpanii odebrać należną jej część spadku po ojcu. Cztery nagrody na Fantaspoa International Fantastic Film Festival – premiera: 1 października



(Argentyna) – rutyna dwójki rodzeństwa zostaje zakłócona, gdy ich przyrodnia siostra wraca z Hiszpanii odebrać należną jej część spadku po ojcu. Cztery nagrody na Fantaspoa International Fantastic Film Festival – premiera: 1 października „Mia pragnie zemsty” (Rumunia) – młoda kobieta zostaje spoliczkowana przez swojego chłopaka. Postanawia od niego odejść i zaczyna planować zemstę, którą ma być nagranie seks wideo – premiera: 4 października



(Rumunia) – młoda kobieta zostaje spoliczkowana przez swojego chłopaka. Postanawia od niego odejść i zaczyna planować zemstę, którą ma być nagranie seks wideo – premiera: 4 października „Masza” (Rosja) - trzynastolatka dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Jej przyjaciółmi są faceci, którzy zabijają i rabują. Całe miasto ich nienawidzi, ale dla niej są jak rodzina. Nagroda na Sochi Open Russian Film Festival – premiera: 6 października



(Rosja) - trzynastolatka dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka. Jej przyjaciółmi są faceci, którzy zabijają i rabują. Całe miasto ich nienawidzi, ale dla niej są jak rodzina. Nagroda na Sochi Open Russian Film Festival – premiera: 6 października „Jeszcze jest czas” (Kanada) – John mieszka ze swoim partnerem i ich adoptowaną córką w południowej Kalifornii. Kiedy odwiedza ich jego starzejący się ojciec, nagle dochodzi do zderzenia dwóch zupełnie różnych światów. Viggo Mortensen w jednej z głównych ról – premiera: 10 październka



(Kanada) – John mieszka ze swoim partnerem i ich adoptowaną córką w południowej Kalifornii. Kiedy odwiedza ich jego starzejący się ojciec, nagle dochodzi do zderzenia dwóch zupełnie różnych światów. Viggo Mortensen w jednej z głównych ról – premiera: 10 październka „Siostry w ogniu” (Niemcy) – Rojda to młoda niemiecka żołnierka o kurdyjsko-irackich korzeniach, która od dzieciństwa mieszka w Niemczech. Kobieta zgłasza się na ochotnika do misji w Iraku. Nikt jednak nie wie, że faktycznie szuka swojej zaginionej siostry. Nagroda na MFF w Heartland – premiera: 10 październka



(Niemcy) – Rojda to młoda niemiecka żołnierka o kurdyjsko-irackich korzeniach, która od dzieciństwa mieszka w Niemczech. Kobieta zgłasza się na ochotnika do misji w Iraku. Nikt jednak nie wie, że faktycznie szuka swojej zaginionej siostry. Nagroda na MFF w Heartland – premiera: 10 październka „Wielki apetyt” (Tajwan) – 30 lat. 105 kg wagi. Jiang Ying-Juan zmuszona mierzyć się z własną niepewnością i ocenami innych zaczyna kwestionować powszechne standardy piękna. Nagroda na MFF w Taipei – premiera: 11 października



(Tajwan) – 30 lat. 105 kg wagi. Jiang Ying-Juan zmuszona mierzyć się z własną niepewnością i ocenami innych zaczyna kwestionować powszechne standardy piękna. Nagroda na MFF w Taipei – premiera: 11 października „Ten jedyny” (Kanada) – Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością – premiera: 14 października



(Kanada) – Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością – premiera: 14 października „Syn” (Bośnia i Hercegowina) – adoptowany w dzieciństwie osiemnastolatek nieustannie walczy ze swoimi demonami, jednocześnie starając się chronić z całych sił przybranego młodszego brata przed wyzwaniami współczesności – premiera: 16 października



(Bośnia i Hercegowina) – adoptowany w dzieciństwie osiemnastolatek nieustannie walczy ze swoimi demonami, jednocześnie starając się chronić z całych sił przybranego młodszego brata przed wyzwaniami współczesności – premiera: 16 października „Crescendo” (Niemcy) – światowej sławy dyrygent próbuje stworzyć izraelsko-palestyńską orkiestrę. Musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i zasoby, aby przezwyciężyć podziały i zmusić muzyków do grania w harmonii – premiera: 17 października



(Niemcy) – światowej sławy dyrygent próbuje stworzyć izraelsko-palestyńską orkiestrę. Musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i zasoby, aby przezwyciężyć podziały i zmusić muzyków do grania w harmonii – premiera: 17 października „Niepamięć” (Grecja) – podczas pandemii ludzie muszą mierzyć się ze skutkami nagłej amnezji. Aris, mężczyzna w średnim wieku, trafia na leczenie, którego celem jest pomoc pacjentom w budowaniu nowej tożsamości – premiera: 18 października



(Grecja) – podczas pandemii ludzie muszą mierzyć się ze skutkami nagłej amnezji. Aris, mężczyzna w średnim wieku, trafia na leczenie, którego celem jest pomoc pacjentom w budowaniu nowej tożsamości – premiera: 18 października „Bracia we krwi” (Belgia) – dwaj kuzyni wychowani na ulicach Filadelfii jak bracia, Peter i Michael, są dziećmi członków irlandzkiej mafii. 30 lat później, już jako dorośli, wpadają w niekończącą się rodzinną spiralę zemsty i zniszczenia – premiera: 22 października



(Belgia) – dwaj kuzyni wychowani na ulicach Filadelfii jak bracia, Peter i Michael, są dziećmi członków irlandzkiej mafii. 30 lat później, już jako dorośli, wpadają w niekończącą się rodzinną spiralę zemsty i zniszczenia – premiera: 22 października „Odpowiedzialność” (Wielka Brytania) – oparty na faktach dramat przedstawiający historię 12-letniego chłopca, który był sądzony za morderstwo jak dorosły. Film poprowadzony w dwóch warstwach czasowych śledzi zarówno wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa, jak i sam proces – premiera: 23 października



(Wielka Brytania) – oparty na faktach dramat przedstawiający historię 12-letniego chłopca, który był sądzony za morderstwo jak dorosły. Film poprowadzony w dwóch warstwach czasowych śledzi zarówno wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa, jak i sam proces – premiera: 23 października „200 metrów” (Palestyna) – kiedy zdesperowany palestyński robotnik dowiaduje się, że jego syn miał wypadek i przebywa w szpitalu, próbuje przedrzeć się nielegalnie przez mur oddzielający Izrael od Zachodniego Brzegu – premiera: 24 października



(Palestyna) – kiedy zdesperowany palestyński robotnik dowiaduje się, że jego syn miał wypadek i przebywa w szpitalu, próbuje przedrzeć się nielegalnie przez mur oddzielający Izrael od Zachodniego Brzegu – premiera: 24 października „Noc pełna magii” (Argentyna) – spokojną Wigilię przerywa złodziej, który włamuje się do domu. Mieszkająca w nim mała dziewczynka myli go ze Świętym Mikołajem i prosi go o spełnienie swojej świątecznej listy życzeń – premiera: 25 października



(Argentyna) – spokojną Wigilię przerywa złodziej, który włamuje się do domu. Mieszkająca w nim mała dziewczynka myli go ze Świętym Mikołajem i prosi go o spełnienie swojej świątecznej listy życzeń – premiera: 25 października „Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony” (Węgry) – 40-letnia lekarka zakochuje się bez pamięci i postanawia zostawić za sobą błyskotliwą karierę w USA i wrócić do Budapesztu. Kiedy jednak odnajduje ukochanego, ten twierdzi, że nigdy wcześniej się nie spotkali. Nagrody na MFF w Chicago, Filadelfii i Dublinie – premiera: 28 października



(Węgry) – 40-letnia lekarka zakochuje się bez pamięci i postanawia zostawić za sobą błyskotliwą karierę w USA i wrócić do Budapesztu. Kiedy jednak odnajduje ukochanego, ten twierdzi, że nigdy wcześniej się nie spotkali. Nagrody na MFF w Chicago, Filadelfii i Dublinie – premiera: 28 października „Otto Barbarzyńca” (Rumunia) – 17-letni punkowiec z Bukaresztu zostaje zaangażowany w śledztwo w sprawie samobójczej śmierci swojej dziewczyny. Nagroda na Transilvania International Film Festival – premiera: 30 października



(Rumunia) – 17-letni punkowiec z Bukaresztu zostaje zaangażowany w śledztwo w sprawie samobójczej śmierci swojej dziewczyny. Nagroda na Transilvania International Film Festival – premiera: 30 października „Zapomniane drogi” (Chile) – konserwatywna wdowa poznaje sąsiadkę, która zabiera ją w podróż prowadzącą do samopoznania i odkrycia prawdziwej miłości. Dwie nagrody na Huelva Latin American Film Festival – premiera: 31 października



Seriale dla najmłodszych

„Tom i Jerry Show”, sezon 4. – czwarty sezon programu, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym widzowie odkryją nowe, fantastyczne miejsca – premiera: 1 października



sezon 4. – czwarty sezon programu, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym widzowie odkryją nowe, fantastyczne miejsca – premiera: 1 października „Alice i Lewis” – kolejne odcinki pierwszego sezonu serialu o sześcioletniej Alice. Dziewczynka ma magiczny klucz, który otwiera drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia – premiera: 1 października

– kolejne odcinki pierwszego sezonu serialu o sześcioletniej Alice. Dziewczynka ma magiczny klucz, który otwiera drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia – premiera: 1 października „Królikula” – serial animowany o przygodach Królikuli – wampirzego królika i jego przyjaciół: lojalnego psa Harolda i paranoicznego kota Czesława - premiera: 8 października

– serial animowany o przygodach Królikuli – wampirzego królika i jego przyjaciół: lojalnego psa Harolda i paranoicznego kota Czesława - premiera: 8 października „Ben 10” , sezon 3. – trzeci sezon serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października

, sezon 3. – trzeci sezon serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października „Ben 10” , sezon 4., odc. 36-37 – dwa odcinki specjalne czwartego sezonu serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października

, sezon 4., odc. 36-37 – dwa odcinki specjalne czwartego sezonu serialu o dziesięcioletnim Ben Tennyson odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów – premiera: 10 października „Niesamowity świat Gumballa” , sezon 6. – szósty sezon serialu o rodzinie Wattersonów: Nicole, Richardzie, Anais, Darwinie i Gumballu, który zmaga się z trudnościami i problemami znanymi każdemu dwunastolatkowi – premiera: 15 października

, sezon 6. – szósty sezon serialu o rodzinie Wattersonów: Nicole, Richardzie, Anais, Darwinie i Gumballu, który zmaga się z trudnościami i problemami znanymi każdemu dwunastolatkowi – premiera: 15 października „Victor i Valentino” , sezon 2. – kolejne odcinki drugiego sezonu serialu opowiadającego o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku – premiera: 22 października

, sezon 2. – kolejne odcinki drugiego sezonu serialu opowiadającego o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku – premiera: 22 października „Jaś Fasola: Serial animowany” , sezon 3. – trzeci sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia – premiera: 22 października



, sezon 3. – trzeci sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia – premiera: 22 października „Steven Universe” , sezon 5. – piąty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera: 29 października

, sezon 5. – piąty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera: 29 października „Steven Universe: Film” - po wielu niebezpiecznych przygodach Steven i Kryształowe Klejnoty są gotowi śpiewająco świętować swoje sukcesy – premiera: 29 października

- po wielu niebezpiecznych przygodach Steven i Kryształowe Klejnoty są gotowi śpiewająco świętować swoje sukcesy – premiera: 29 października „Scooby-Doo i... zgadnij kto?”, sezon 2. - kolejne odcinki drugiego sezon serialu – premiera: 29 października



