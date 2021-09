Homofobiczny tekst nowego kawałka Dedisa. Internauci: Uniwersalny dzban

Kim jest Dedis?

Raper jest podopiecznym wytwórni Step Records. Swoją karierę zaczynał w programie „Żywyrap”, a później podbił serca słuchaczy drugim wydawnictwem „Wyszczekany”. Z albumu tego pochodzą między innymi platynowy singiel „Diabeł” oraz złtoe: „Przyjaciele” oraz „Dla niej”. „Raper dysponuje bardzo ciekawym, agresywnym flow, ale nie boi się eksperymentów, dlatego niejednokrotnie mogliście go usłyszeć również w spokojniejszych, melodyjnych utworach ze śpiewanymi partiami” – podaje Step Records.

Homofobiczny tekst utworu „Uniwersalny żołnierz”

Na YouTube pojawił się właśnie nowy kawałek rapera, zatytułowany „Uniwersalny żołnierz”. Gościnnie towarzyszy Dedisowi Kizo. W piosence artysta nawiązuje do słów innego utworu „1998 (mam to we krwi)” Bedoesa. W nim rapował: „Jestem dumny, że jestem Polakiem; Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem; I nie jestem z lewej czy prawej; Po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem”.

Dedis z kolei w swoim tekście nadał tym linijką homofobiczne przesłanie: „Jestem prawdziwym Polakiem; Przeszkadza mi chłopak z chłopakiem i ja tutaj nie chcę tak”.

„Uniwersalny dzban”

Mimo to, utwór przypadł do gustu odbiorcom. Na YouTube zebrał już 14 tys. „lajków” i został odtworzony ponad 180 tys. razy. Chociaż przeważają pozytywne komentarze, pojawiają się też takie, w których internauci nie przebierają w słowach. „Uniwersalny dzban co najwyżej” – pisze jeden z nich. „Z takimi tekstami to raczej po Europie nie będzie latane” – dodał kolejny.

Czytaj też:

Październik w HBO GO. Ponad 50 nowych produkcji. Jakie seriale i filmy obejrzymy?